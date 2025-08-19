  1. Inicio
CNE analizará denuncia por publicidad política en medios estatales

La denuncia señala que canales del Gobierno estarían promoviendo la imagen de la candidata de Libre, Rixi Moncada.

Será el pleno del CNE que deberá emitir un veredicto respecto a la denuncia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió una denuncia presentada para que los canales del gobierno se abstengan de difundir publicidad a favor de candidatos presidenciales, tras señalarse que estarían promoviendo la imagen de la aspirante de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

El recurso fue interpuesto por el abogado Leonel Núñez, quien aseguró que la ley prohíbe expresamente a los medios estatales hacer proselitismo político.

El jurista informó que fue notificado de la admisión de la denuncia, por lo que esta será conocida por el pleno del CNE, que deberá emitir un veredicto.

Además, el abogado solicitó la suspensión de los directores de dichos medios, al considerar que han permitido el uso indebido de recursos públicos.

“Vimos cómo, en la última movilización de Libre, la candidata Moncada brindó su discurso en plena campaña política”, subrayó.

De momento, la denuncia se encuentra en manos del pleno de consejeros del CNE, quienes deberán resolver si existió violación a la normativa electoral.

