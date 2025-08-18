Congreso discutirá aprobación de más de 1,000 millones de dólares en nuevos préstamos

Tegucigalpa, Honduras.

Los dictámenes enviados al Legislativo detallan que son tres contratos de préstamo, los cuales deberán ser ratificados por la próxima administración legislativa, ya que trascienden el período de gobierno actual.

El Congreso Nacional tiene previsto discutir este martes, en su tercer y último debate, un paquete de endeudamientos que supera los mil millones de dólares y que, de ser aprobado, representará más de 27 mil millones de lempiras para el país.

Uno de los financiamientos corresponde a un acuerdo con el Banco Central por $197,525,940.70 (519,932,240.41 lempiras). Este monto se destinará como apoyo presupuestario para cubrir el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2025.

Otro préstamo será suscrito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) por $145,300,000.00 (382,139,000.00 lempiras) a un plazo de 20 años. Dicho programa contempla recursos para las exportaciones agrícolas, la eficiencia energética, la gestión de riesgos climáticos y el fortalecimiento de las finanzas públicas, incluyendo mecanismos contra los flujos financieros ilícitos.

El contrato más elevado asciende a $700,000,000.00 (18,410,000,000.00 lempiras) y será firmado con Citigroup Global Markets Inc. y Santander US Capital Markets LLC.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El financiamiento, con un plazo de diez años, tiene como objetivo la emisión de bonos temáticos destinados a proyectos de vivienda, salud, educación, infraestructura básica, seguridad alimentaria, apoyo a Mipymes y programas sociales relacionados con el manejo de recursos naturales.

En total, los tres contratos suman $1,042,825,940 (27,426,322,222.00 lempiras), según lo consignado en las fichas técnicas remitidas al Congreso Nacional.