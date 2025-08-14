Congreso aprueba fondo para traslados aéreos de pacientes en estado crítico

Tegucigalpa, Honduras.

La medida fue aprobada por unanimidad y establece la inclusión de un fondo específico dentro del presupuesto anual de la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), la cual deberá emitir un reglamento para su correcta aplicación y funcionamiento.

El Congreso Nacional aprobó ayer, en sesión ordinaria con la presencia de 93 diputados de las distintas bancadas, la creación de un fondo especial para garantizar el traslado aéreo de pacientes en estado crítico hacia hospitales con atención especializada, sin costo para ellos ni sus familias.

Este recurso financiará el transporte aéreo de pacientes graves desde zonas de difícil acceso hacia centros hospitalarios con capacidad técnica y equipamiento especializado.

Según el congreso, el objetivo será asegurar una atención médica oportuna, eficiente y adecuada para personas que requieran traslados urgentes desde cualquier punto del territorio nacional. La partida presupuestaria servirá para la creación y mantenimiento de un sistema de transporte aéreo sanitario.

De acuerdo con los decretos establecidos, el fondo cubrirá exclusivamente los costos operativos de cada traslado, y los pagos se realizarán en un plazo máximo de dos días después del servicio, directamente a la Fuerza Aérea Hondureña, institución encargada de ejecutar las evacuaciones médicas en situaciones de emergencia.

El monto asignado para este fondo debe ser revisado anualmente, ajustándose a las necesidades reales de los traslados y a las fluctuaciones del precio del combustible, con el fin de asegurar la continuidad y eficacia del servicio



Además, instruyeron a las instituciones involucradas a suscribir convenios para la prestación de los servicios establecidos.

Los decretos anunciados la noche del 13 de agosto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.