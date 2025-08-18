Padre Leopoldo Serrano: “Con los candidatos hay una nebulosa”

Tegucigalpa, Honduras

El padre Leopoldo Serrano llegó a la capital tras diez días de caminata desde el kilómetro 89, Copán, y adelantó que este martes al mediodía se reunirá en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro. El líder espiritual permanece en Tegucigalpa, donde este lunes a las 2:00 pm sostuvo una reunión en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para abordar temas relacionados con las próximas elecciones en Honduras.

"Mañana (martes) a mediodía tendré una reunión en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro", confirmó el religioso. Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país. Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió la caminata con el objetivo de promover el entendimiento entre los líderes políticos. "Hasta el momento no me han confirmado los candidatos aspirantes", informó el franciscano. El sacerdote, líder de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, ya había realizado en junio de 2024 una caminata similar, cuando solicitó al Gobierno apoyo para los damnificados de la aldea La Reina, en Protección, afectados por las tormentas Eta e Iota. Esta es la segunda ocasión en la que el religioso realiza un recorrido con el propósito de impulsar la unión y la paz en la sociedad hondureña. Al llegar a la capital, Serrano confesó sentirse afectado luego del sacrificio realizado, al constatar que "con los candidatos hay una nebulosa". "Estoy afectado emotivamente; si me ven llorar, me perdonan, estoy muy afectado, quisiera estar alegre", expresó.

El sacerdote aseguró que no ha podido conciliar el sueño y que ha estado pidiendo a Dios por la situación del país. “La mayoría de las personas somos buenas, pero hay una poquitera que no son tan buenas y no es culpa de ellos”, lamentó. Añadió que la misma sociedad, la pobreza, las ambiciones y el egoísmo han llevado a muchos por el camino de la maldad. “Han elegido ese camino, lo han saboreado y les gusta, y quisieran que los demás sufran”, comentó. Aunque caminó durante diez días con el objetivo de reunirse con los candidatos presidenciales, el padre admitió que algunos se mostraron anuentes, mientras que otros se mantienen renuentes. No obstante, dijo conservar algo de esperanza. “Hay algo de esperanza con el Consejo Nacional Electoral, que fue uno de los motivos por los que vine a Tegucigalpa; eso es lo poquito que me anima”, declaró. El pasado 17 de agosto, a su llegada, fue recibido por Cossette López.