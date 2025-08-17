Cossette López recibe al padre Leopoldo Serrano en su llegada a Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, recibió este domingo al padre Leopoldo Serrano en su llegada a Tegucigalpa, luego de que el religioso completara una intensa caminata de diez días que comenzó en el kilómetro 89 de la carretera de Occidente, en el sector de Valle Verde, Macuelizo, Santa Bárbara. La caminata del sacerdote, tejida con fe y determinación, fue concebida como una ruta hacia el diálogo nacional, con el firme propósito de promover la paz, la reconciliación y un clima electoral respetuoso en vísperas de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.

"Qué placer, gracias por todo este esfuerzo que está haciendo. ¿Cómo está?", fueron las primeras palabras de Cossette al padre Leopoldo mientras le daba un fuerte abrazo. Serrano respondió con sencillez: “Todo sea por la paz de Honduras”, a lo que ella contestó afirmando que sabía de su propósito y conversaron sobre el sacrificio físico del sacerdote.

