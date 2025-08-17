Padre Leopoldo llega a Tegucigalpa y espera reunirse con presidenciables

El padre Leopoldo Serrano llegó este domingo a Tegucigalpa, con el propósito de reunirse con los líderes políticos y promover un diálogo.
El sacerdote inició su recorrido hace diez días desde el departamento de Copán. Su objetivo, ha declarado, es "enviar un mensaje de reconciliación y entendimiento a la clase política, en medio de la crisis y el clima de confrontación que vive Honduras".
“Hay que cambiarle el rumbo a la política de Honduras, no se puede seguir en un discurso de odio”, expresó Serrano, quien confirmó que ya ha recibido comunicación de todos los candidatos presidenciales para reunirse una vez llegue a Tegucigalpa.
El religioso también destacó el apoyo recibido en el camino y recordó que la jornada del sábado fue “algo maravilloso”, aunque aseguró que muchas personas que piden paz, como trabajadores de fincas y comunidades rurales, no pudieron sumarse físicamente a la caminata.
Con su llegada a la capital, Serrano espera concretar encuentros con autoridades y dirigentes políticos, a quienes hace "un llamado a dejar de lado los intereses partidarios y trabajar por un futuro en unidad".