  1. Inicio
  2. · Honduras

Padre Leopoldo llega a Tegucigalpa y espera reunirse con presidenciables

Serrano caminó diez días desde Copán. Su objetivo es conversar con políticos para promover un diálogo nacional

Tegucigalpa.

El padre Leopoldo Serrano llegó este domingo a Tegucigalpa, con el propósito de reunirse con los líderes políticos y promover un diálogo.

El sacerdote inició su recorrido hace diez días desde el departamento de Copán. Su objetivo, ha declarado, es "enviar un mensaje de reconciliación y entendimiento a la clase política, en medio de la crisis y el clima de confrontación que vive Honduras".

“Hay que cambiarle el rumbo a la política de Honduras, no se puede seguir en un discurso de odio”, expresó Serrano, quien confirmó que ya ha recibido comunicación de todos los candidatos presidenciales para reunirse una vez llegue a Tegucigalpa.

165 km de esperanza: la caminata del Padre Leopoldo por el diálogo

El religioso también destacó el apoyo recibido en el camino y recordó que la jornada del sábado fue “algo maravilloso”, aunque aseguró que muchas personas que piden paz, como trabajadores de fincas y comunidades rurales, no pudieron sumarse físicamente a la caminata.

El padre ha sido acompañado por colaboradores y resguardado por la Policía Nacional durante el recorrido.

El padre ha sido acompañado por colaboradores y resguardado por la Policía Nacional durante el recorrido.

 (Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA)
"Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo"

Con su llegada a la capital, Serrano espera concretar encuentros con autoridades y dirigentes políticos, a quienes hace "un llamado a dejar de lado los intereses partidarios y trabajar por un futuro en unidad".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias