Padre Leopoldo llega a Tegucigalpa y espera reunirse con presidenciables

Tegucigalpa.

El padre Leopoldo Serrano llegó este domingo a Tegucigalpa, con el propósito de reunirse con los líderes políticos y promover un diálogo.

El sacerdote inició su recorrido hace diez días desde el departamento de Copán. Su objetivo, ha declarado, es "enviar un mensaje de reconciliación y entendimiento a la clase política, en medio de la crisis y el clima de confrontación que vive Honduras".