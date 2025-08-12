"Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo"

LA PRENSA consultó a los equipos de Rixi Moncada y Nasry Asfura; y respondieron que consultarían a los aspirantes si acceden al diálogo propuesto por el padre. Nasralla dijo: "Rixi y Asfura son los culpables de esta caminata que él está pegando afectando su salud".

El padre Leopoldo Serrano viaja rodeado de cinco colaboradores del hogar Hermanos de la Misericordia que el rectora en La Entrada a Copán. Se apoya de un bastón de madera para soportar el duro y caluroso recorrido. Si los candidatos acceden al diálogo, él finaliza su caminata

 Fotos: Moisés Valenzuela
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

En plena cuesta y bajo un sol inclemente, el padre Leopoldo Serrano avanza desde Copán hacia Tegucigalpa con un objetivo claro: reunir a los cinco candidatos presidenciales de Honduras en un diálogo “sereno y sincero” por el bien del país.

“Para mí todas son cuestas. Desde que inicié en Copán, todo ha sido cuesta arriba. Pero sé que Dios va conmigo”, confiesa, mientras dejaba atrás la recta de Santa Cruz de Yojoa encaminando su viaje por largas cuestas hacia el Lago de Yojoa.

Aunque muchísimos apoyan su decisión de volver a caminar hacia Tegucigalpa, cree que el 10% que no lo hace "tiene que volverse a Dios, porque no cree en Dios", dijo, ya que no todos le manifiestan su apoyo.

Ayer, su andar se pausó en el hotel La Naturaleza donde descansó con la fresca brisa del Lago de Yojoa.

El padre comenzó su largo viaje el viernes 8 de agosto en el kilómetro 89 de la carretera CA-4, justo en las instalaciones de la Fundación Hogar Franciscano de la Misericordia en La Entrada, Copán.

El padre apoya su andar en un báculo de madera que le ayuda a resistir. El calor ha sido insoportable, aunque le consuela que ya empezó a ascender a las partes más frescas del recorrido.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

En total, ya recorrió en cinco días, 164 kilómetros a pie, un viaje que en auto en una hora normal se transita en menos de tres horas.

La primera caminata del padre Leopoldo Serrano hacia Tegucigalpa fue hace más de un año, y comenzó justo un jueves 27 de junio de 2024.

Salió ese día por la mañana desde San Pedro Sula, acompañado por un grupo de personas, con el objetivo de pedir ayuda para los damnificados de la damnificada aldea La Reina que se convirtió en la comunidad San Francisco de Asís en Macuelizo, Santa Bárbara.

Esta caminata implicó un recorrido de más de 240 kilómetros que culminó al llegar a Tegucigalpa aproximadamente una semana después, el jueves 4 de julio de 2024.

Este es el trayecto que ya lleva recorrido el padre Serrano. El viaje cada día comienza antes de que salga el sol.

Padre Leopoldo volverá a caminar por un diálogo sereno entre los políticos

El franciscano Darwin Jeovanny Caballero, Edwin Eufragio, quien conduce el carro que lo acompaña detrás, Odilio Méndez Rivera, poblador de la colonia San Francisco de Asís, su asistente y mano derecha David Hernández y el camarógrafo Joel Guzmán Carranza acompañan al padre en su largo viaje a pie.

Camina por un diálogo con los candidatos presidenciales

El sacerdote reconoce que su salud se ha resentido en el trayecto. “Me descompensé, pensé que me ahogaba, pero sigo. Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo. Si me lo confirman, me detengo y me voy al lugar que indique la presidenta Xiomara para reunirnos”, afirmó.

Envió un particular mensaje a la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada: "Ya me comuniqué con algunos diputados. Le escribí a (Edgardo) Castaña para que hable con Rixi. Yo sé que Rixi va a ceder, tengo la fe, ella es una gran mujer, creyente en Dios. Ha sido muy atacada la pobre, pero yo sé que con mis oraciones y con que nos encontremos con los demás, yo sé que ellos pueden, pueden cambiar un poquito".

"Yo lo que les pido es que me escriban, lo más pronto, para que me digan que sí aceptan el diálogo. Yo allí le pido a la presidenta Xiomara que nos nos ubique en un lugar para encontrarnos", apuntó.

En su mensaje, incluye también a las autoridades electorales. “Quiero hablar con los consejeros del CNE para que prometan custodiar las elecciones y reunirme con el presidente del Congreso, Luis Redondo, la presidenta Xiomara Castro y con Manuel Zelaya. Honduras necesita saber que habrá comicios transparentes”.

El padre Serrano asegura que mantiene fe en los políticos. “Ellos también son hijos de Dios y pueden cambiar. Los cinco candidatos son buenas personas. No puedo hablar mal de ninguno”.

Durante la caminata, dice haberse encontrado con historias que lo han marcado, como la de una joven golpeada que le pidió que los reuniera para que se pongan de acuerdo. “Así está el pueblo hondureño: golpeado, psicológicamente cansado, sin confianza en los políticos”.

A quienes lo acusan de buscar una candidatura, responde con firmeza: “Es lo último que yo buscaría. El único poder lo tiene Dios”.

Serrano agradeció a la Policía Nacional por custodiarlo desde su salida, así como a los medios de comunicación. “Ustedes tienen un poder muy grande. Sin ustedes, Honduras estaría en manos de quienes quieren apropiarse del país. Son una pieza fundamental en nuestra democracia”, concluyó.

"Algunos que me insultan porque creen que yo estoy buscando candidaturas, y no. Es lo último que yo buscaría; yo no quiero poder, el poder solamente lo tiene Dios": Leopoldo Serrano, peregrino de la democracia en Honduras

El equipo periodístico contactó a los tres encargados de prensa de los candidatos presidenciales Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry Asfura para consultarles si los aspirantes estaban dispuestos a atender el llamado de diálogo del padre.

De momento, los representantes del candidato nacionalista y la aspirante de Libre, respondieron que trasladarían la consulta. Seguimos a la espera de sus respuestas. Si los cinco candidatos acceden, en particular los tres de los partidos mayoritarios, el padre detendrá de inmediato su periplo.

De parte su lado, el candidato Salvador Nasralla respondió: "Yo fui el único que aceptó la reunión entre los tres, y él lo sabe, porque me lo dijo cuando vino Tegucigalpa y nos reunimos en la sede del Partido Liberal, que solo yo acepté. Rixi y Asfura son los culpables de esta caminata que él está pegando afectando su salud".

El padre se juega la vida en este recorrido. En 2019 fue intevenido en una cirugía de corazón abierto, y aunque de momento, su salud no se ha quebrantado, persiste el temor de que no resista. "Si tengo que morir lo haría con gusto por la paz de Honduras", dijo.

Ayer, que el padre llegó al hotel adonde descansó confirmó que el candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano, Mario "Chano" Rivera le confirmó que se encontrará con él jueves.

El padre Leopoldo nació en un hogar de campesinos ganaderos en Guarita, Lempira un 15 de noviembre de 1965 y tiene 60 años. En su largo viaje no va solo.

Lo acompañan el hermano franciscano Darwin Jeovanny Caballero, Edwin Eufragio, quien conduce el carro que lo acompaña detrás, Odilio Méndez Rivera, poblador de la colonia San Francisco de Asís, su asistente y mano derecha David Hernández y el camarógrafo Joel Guzmán Carranza.

La periodista Jessica Figueroa entrevistó ayer al padre en su ascenso hacia el Lago de Yojoa.

Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

