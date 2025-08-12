$!Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo

Jadeando, con el rostro bañado en sudor y apoyándose en una vara de madera, toma largos sorbos de agua, o a veces los vendedores apostados en la carretera no dudan en ofrecerle un revitalizante coco helado o un refresco bien frío.Esos gestos de cercanía y empatía le recuerdan que la mayoría de los hondureños “son un pueblo bueno, servicial, que no merece el maltrato de la clase política”.Ayer, su andar se pausó en el hotel La Naturaleza donde descansó con la fresca brisa del Lago de Yojoa. El padre comenzó su largo viaje el viernes 8 de agosto en el kilómetro 89 de la carretera CA-4, justo en las instalaciones de la Fundación Hogar Franciscano de la Misericordia en La Entrada, Copán.