$!Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

En plena cuesta y bajo un sol inclemente, el padre Leopoldo Serrano avanza desde Copán hacia Tegucigalpa con un objetivo claro: reunir a los cinco candidatos presidenciales de Honduras en un diálogo “sereno y sincero” por el bien del país. “Para mí todas son cuestas. Desde que inicié en Copán, todo ha sido cuesta arriba. Pero sé que Dios va conmigo”, confiesa, mientras dejaba atrás la recta de Santa Cruz de Yojoa encaminando su viaje por largas cuestas hacia el Lago de Yojoa. Aunque muchísimos apoyan su decisión de volver a caminar hacia Tegucigalpa, cree que el 10% que no lo hace "tiene que volverse a Dios, porque no cree en Dios", dijo, ya que no todos le manifiestan su apoyo.

El segundo recorrido de este tipo que realiza el padre Serrano va a un ritmo más pausado, pero no menos agotador. De acuerdo a Joel Guzmán Carranza, el videográfo que va captando en fotos y video todo su periplo, avanzan a unos dos kilómetros por hora. Jadeando, con el rostro bañado en sudor y apoyándose en una vara de madera, toma largos sorbos de agua, o a veces los vendedores apostados en la carretera no dudan en ofrecerle un revitalizante coco helado o un refresco bien frío. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esos gestos de cercanía y empatía le recuerdan que la mayoría de los hondureños “son un pueblo bueno, servicial, que no merece el maltrato de la clase política”. Ayer, su andar se pausó en el hotel La Naturaleza donde descansó con la fresca brisa del Lago de Yojoa. El padre comenzó su largo viaje el viernes 8 de agosto en el kilómetro 89 de la carretera CA-4, justo en las instalaciones de la Fundación Hogar Franciscano de la Misericordia en La Entrada, Copán.

En total, ya recorrió en cinco días, 164 kilómetros a pie, un viaje que en auto en una hora normal se transita en menos de tres horas. La primera caminata del padre Leopoldo Serrano hacia Tegucigalpa fue hace más de un año, y comenzó justo un jueves 27 de junio de 2024. Salió ese día por la mañana desde San Pedro Sula, acompañado por un grupo de personas, con el objetivo de pedir ayuda para los damnificados de la damnificada aldea La Reina que se convirtió en la comunidad San Francisco de Asís en Macuelizo, Santa Bárbara. Esta caminata implicó un recorrido de más de 240 kilómetros que culminó al llegar a Tegucigalpa aproximadamente una semana después, el jueves 4 de julio de 2024. El segundo recorrido de este tipo que realiza el padre Serrano va a un ritmo más pausado, pero no menos agotador. De acuerdo a Joel Guzmán Carranza, el videográfo que va captando en fotos y video todo su periplo, avanzan a unos dos kilómetros por hora.

Jadeando, con el rostro bañado en sudor y apoyándose en una vara de madera, toma largos sorbos de agua, o a veces los vendedores apostados en la carretera no dudan en ofrecerle un revitalizante coco helado o un refresco bien frío. Esos gestos de cercanía y empatía le recuerdan que la mayoría de los hondureños “son un pueblo bueno, servicial, que no merece el maltrato de la clase política”. Ayer, su andar se pausó en el hotel La Naturaleza donde descansó con la fresca brisa del Lago de Yojoa. El padre comenzó su largo viaje el viernes 8 de agosto en el kilómetro 89 de la carretera CA-4, justo en las instalaciones de la Fundación Hogar Franciscano de la Misericordia en La Entrada, Copán.

En total, ya recorrió en cinco días, 164 kilómetros a pie, un viaje que en auto en una hora normal se transita en menos de tres horas. La primera caminata del padre Leopoldo Serrano hacia Tegucigalpa fue hace más de un año, y comenzó justo un jueves 27 de junio de 2024. Salió ese día por la mañana desde San Pedro Sula, acompañado por un grupo de personas, con el objetivo de pedir ayuda para los damnificados de la damnificada aldea La Reina que se convirtió en la comunidad San Francisco de Asís en Macuelizo, Santa Bárbara. Esta caminata implicó un recorrido de más de 240 kilómetros que culminó al llegar a Tegucigalpa aproximadamente una semana después, el jueves 4 de julio de 2024.

Camina por un diálogo con los candidatos presidenciales

El sacerdote reconoce que su salud se ha resentido en el trayecto. “Me descompensé, pensé que me ahogaba, pero sigo. Lo que pido es que los candidatos me escriban, que digan que sí aceptan el diálogo. Si me lo confirman, me detengo y me voy al lugar que indique la presidenta Xiomara para reunirnos”, afirmó. Envió un particular mensaje a la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada: "Ya me comuniqué con algunos diputados. Le escribí a (Edgardo) Castaña para que hable con Rixi. Yo sé que Rixi va a ceder, tengo la fe, ella es una gran mujer, creyente en Dios. Ha sido muy atacada la pobre, pero yo sé que con mis oraciones y con que nos encontremos con los demás, yo sé que ellos pueden, pueden cambiar un poquito". "Yo lo que les pido es que me escriban, lo más pronto, para que me digan que sí aceptan el diálogo. Yo allí le pido a la presidenta Xiomara que nos nos ubique en un lugar para encontrarnos", apuntó. En su mensaje, incluye también a las autoridades electorales. “Quiero hablar con los consejeros del CNE para que prometan custodiar las elecciones y reunirme con el presidente del Congreso, Luis Redondo, la presidenta Xiomara Castro y con Manuel Zelaya. Honduras necesita saber que habrá comicios transparentes”. El padre Serrano asegura que mantiene fe en los políticos. “Ellos también son hijos de Dios y pueden cambiar. Los cinco candidatos son buenas personas. No puedo hablar mal de ninguno”. Durante la caminata, dice haberse encontrado con historias que lo han marcado, como la de una joven golpeada que le pidió que los reuniera para que se pongan de acuerdo. “Así está el pueblo hondureño: golpeado, psicológicamente cansado, sin confianza en los políticos”. A quienes lo acusan de buscar una candidatura, responde con firmeza: “Es lo último que yo buscaría. El único poder lo tiene Dios”. Serrano agradeció a la Policía Nacional por custodiarlo desde su salida, así como a los medios de comunicación. “Ustedes tienen un poder muy grande. Sin ustedes, Honduras estaría en manos de quienes quieren apropiarse del país. Son una pieza fundamental en nuestra democracia”, concluyó.

"Algunos que me insultan porque creen que yo estoy buscando candidaturas, y no. Es lo último que yo buscaría; yo no quiero poder, el poder solamente lo tiene Dios": Leopoldo Serrano, peregrino de la democracia en Honduras

En su mensaje, incluye también a las autoridades electorales. “Quiero hablar con los consejeros del CNE para que prometan custodiar las elecciones y reunirme con el presidente del Congreso, Luis Redondo, y con Manuel Zelaya. Honduras necesita saber que habrá comicios transparentes”. El padre Serrano asegura que mantiene fe en los políticos. “Ellos también son hijos de Dios y pueden cambiar. Los cinco candidatos son buenas personas. No puedo hablar mal de ninguno”. Durante la caminata, dice haberse encontrado con historias que lo han marcado, como la de una joven golpeada que le pidió que los reuniera para que se pongan de acuerdo. “Así está el pueblo hondureño: golpeado, psicológicamente cansado, sin confianza en los políticos”. A quienes lo acusan de buscar una candidatura, responde con firmeza: “Es lo último que yo buscaría. El único poder lo tiene Dios”. Serrano agradeció a la Policía Nacional por custodiarlo desde su salida, así como a los medios de comunicación. “Ustedes tienen un poder muy grande. Sin ustedes, Honduras estaría en manos de quienes quieren apropiarse del país. Son una pieza fundamental en nuestra democracia”, afirmó.