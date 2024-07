Enee ya inició la instalación de la luz en la San Francisco

Se escucha muy bonito, pero esperamos que la escuela sea una realidad. Esperamos no volver a hacer una toma, no nos deben fallar.

El jueves 27 de junio, el padre comenzó el periplo por la CA-5 rumbo a la capital. Él quería llegar, sin importar el cansancio, para exigir la escuela para los niños, la energía para casi 300 familias que viven en la San Francisco y sus títulos de propiedad.

En el día 5 de ese viaje, su sacrificio comenzó a dar frutos. Ese día llegaron cuadrillas de la Enee y comenzaron a instalar acometidas desde los postes a varias viviendas. Ayer llegó personal del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) para evaluar el terreno donde harán la escuela, que tendrá aulas para niños desde preescolar hasta el tercero de ciclo, así como laboratorios.

Aunque ayer, los de la Enee no estaban en el sitio porque no tenían más material, el compromiso es que en esta misma semana reanuden los trabajos. Para iniciar la escuela no dieron fecha.