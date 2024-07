“Me morí cinco días después de la operación del corazón ”: padre Leopoldo Serrano

“Yo miré cómo entraron los refugiados a Honduras. Ellos huían de la guerra, de la Guardia Nacional. Mi papá me enseñó a atender a las personas refugiadas, escondimos a dos familias en nuestra casa de los militares de Honduras. Mientras eso transcurría, yo celebraba la palabra de Dios, pero era vigilado por los militares de Honduras, porque en ese tiempo había que evitar palabras subversivas en ambos países, porque si no uno era considerado un guerrillero”, relata, esculcando en los recuerdos de su pasado.

San Pedro Sula. Ama al Platense aunque esté en segunda división, no come ninguna fruta o vegetal verde porque contienen vitamina K que le coagulan la sangre y es un delantero que corre poco, pero que mete más goles que muchos futbolistas de la Selección Nacional de Honduras .

“Fui al cabo Gracias a Dios dos veces -a la zona recuperada*, yo viajaba días y días en esos botes para llevar la palabra de Dios a los misquitos, ya podía hablar su idioma, los sacramentos los hacía en el idioma de ellos, la misa, todo. Cuando no caminaba andaba en bote, había que caminar sin zapatos como ellos.Después estudié en Costa Rica, terminé en 1994, fue cuando me ordenan sacerdote en Ocotepeque un 30 de julio. Este año voy a cumplir 30 años de ser sacerdote”, anunció.

Su tarea apenas comenzaba. Un 15 de noviembre, día de su cumpleaños, un evento marcó su vida. “Yo dije, hoy voy a pasar mi cumpleaños con unos borrachos. Voy a dedicárselos a ellos. Recuerdo que en una caseta, me llevé a un borracho que no había comido. Él vivía en la calle. Y lo invité a comer. Él iba de goma. Y ahí platicando, yo dije, hoy voy a celebrar mi cumpleaños con Cristo. Creo que es el mejor cumpleaños que yo he tenido en mi vida. Haber compartido con un borracho. Hablar y conocerlo. Eso fue lo que tocó más mi vida. Ver que dormía en un gallinero, en unas tablas, y que pasaba en la calle. Él se llama Marcelino. Es un hombre mayor. Todo peludo. Pero dije, yo voy a atender a este hombre”, relata como recuerdo vívido.

Es así que contó que hace unos meses viajó al Congreso Nacional a pedir ayuda para su casa hogar a Luis Redondo , presidente del Congreso Nacional . “Con todo gusto me dijo yo la voy a dar. Ya hace varios meses de eso y la ayuda todavía no ha llegado. Yo le dije a la Presidenta, a Luis Redondo, le pedí esto y me ofreció y todavía no ha llegado”.

Justo por esa lucha tan dura que enfrentan y a que son desechados por la sociedad es que el padre les da prioridad en su hogar. “Yo les digo a mis hermanos franciscanos que a la hora de servir la comida a los que vamos a atender primero son ellos. Cuando yo busco comida para ellos no me da vergüenza pedir”, señala.

Aquel día que me quebranté y me puse a llorar en Amarateca -cuando iba caminando rumbo a Tegucigalpa- fue porque los recordé a ellos y cómo el gobierno no los toma en cuenta. Cómo el gobierno se aprovecha del impuesto del alcohol, del licor. Cómo el gobierno anterior dio libertad a la venta de droga. Vender y vender y vender, pero no se recordaron en crear centros para rehabilitar a estas personas que el mismo gobierno estaba dañando. A mí me duele eso. Porque yo los recibo las veces que sean. Se van, regresan, nunca les doy una mala mirada. Caen porque es una enfermedad y es muy difícil luchar”, señala.

Ese momento se convirtió en un llamado de Dios. “Me decía, ‘ven, cuídame, cuídame’. Lo que yo sentía que me decía el Señor, ‘cuídame, cuídame. Porque yo estoy aquí’. Y te voy a decir que donde sea que yo voy, siempre hay borrachos. Yo soy como un imán para los borrachos. No sé por qué”, cuenta sin pestañear. Fue luego de eso que decidió fundar la congregación Hermanos Franciscanos de la Misericordia.

Señala que si algo le molesta es lo que dice la gente de afuera. “Comentan y dicen que nuestro hogar es ‘la casa de los bolos’. Eso sí me molesta, me indigna. Porque yo no tengo bolos, no tengo drogadictos. Son personas en rehabilitación. Serán bolos y drogadictos afuera, pero no adentro”.

“El corazón se hincha de amor por ellos y si me toca gritar por ellos yo lo hago. A mí me duele ver cuando maltratan a esta gente, cuando maltratan a los descartados porque yo sé que es Cristo que está en ellos.Yo les digo a los jóvenes que trabajan conmigo, los franciscanos, si algún día te sientes obligado a servirle a un alcohólico, ándate. Porque aquí se va a servir con amor. Y les prohíbo que emitan palabras hirientes contra ellos. Aquí les llamamos internos. Ni siquiera alcohólico o drogadicto, les llamamos internos”, recalcó.

El padre recordó que en 2019 tuvo que ser operado del corazón. De entrada él se resistía porque era una operación costosa. “Cuando el cardiólogo me dice que hay que operarme, digo yo, pero yo no tengo mucho dinero para eso, y la doctora que andaba conmigo me dice ‘padre tiene que operarse’. No, le dije, yo ya viví suficiente. Entonces me dice ‘¿y sus alcohólicos’?. Tocó lo más fuerte para mí entonces le dije yo vamos a la operación”.

Señala, que en contraposición la presidenta le dijo: “‘¿Pero a mi hijo sí’? A su hijo sí, por supuesto que sí, le dijo. “Allegados suyos sí, pero políticos no quiero. Y se lo dije en su cara a ella. Yo no lo voy a esconder porque yo no quiero que esta gente sirva de trampolín para los corruptos. Yo no lo quiero. Ya esta gente sufrió demasiado la injusticia de los gobiernos.. Entonces en mi cara, yo no quiero que los utilicen”, remarcó.

“Los sordos, mudos y ciegos eran los ministros, y se molestaron porque se los dije. La verdad es esa, porque lo que miran ellos no es el sufrimiento del pueblo, sino cómo conseguir votos. Y se lo dije a la presidenta: cuando vayamos a inaugurar este proyecto, usted está invitada. Al presidente anterior no lo habíamos dejado entrar porque era narco. Por lo menos promovía el narcotráfico. A él no lo dejamos entrar. A usted sí, pero una cosa le digo: no quiero políticos con usted”, afirmó.

En la mañana conversó de forma muy amena con LA PRENSA en medio del bullicio de la transitada avenida Circunvalación oeste; en la tarde del miércoles 10, el fuerte impacto de un choque en cadena provocado por una desenfrenada volqueta lo volvía a poner en riesgo de muerte.

El padre Leopoldo Serrano es todo un sobreviviente. Cuenta que siempre viaja a El Salvador porque sus amigos, allá pagan sus medicinas del corazón.

“Estuve viviendo en una casa de unos doctores amigos; por ellos tengo la vida, porque yo me morí, cinco días después de la operación me morí, y ellos me dieron los primeros auxilios, lograron encontrar signos de vida en los pies, porque en todo lo demás no había nada. Fue una recaída después de la operación”, recordó.

El padre Serrano fue operado a causa de una insuficiencia en la arteria aorta (válvula). “Me la cambiaron, abrieron aquí el esternón, sacaron el corazón, lo desconectaron y lo abrieron y conectaron una válvula mecánica. Yo no me parezco contigo, la forma en que mi corazón palpita es diferente al tuyo, entonces ese era mi temor en esta caminata, porque yo tenía algo metálico en el corazón”, prosiguió.

Cuenta, que de la caminata a Tegucigalpa, cuando recién iba por Villanueva sintió que no llegaría muy lejos.

“Antes de llegar a Villanueva me hacían una entrevista y tuve que cortar porque ya no podía hablar, ahí me asusté, yo dije quizás hasta aquí voy a llegar, pero no, me senté, descansé un poco y volvimos con la entrevista. Fue el momento más fuerte del corazón, que se me subió la presión y se me bajó la otra, nunca me había pasado eso, yo estaba asustado, porque nunca se me había bajado a 60, nunca”.

Señaló que una ambulancia lo acompañó en todo momento desde que salió de San Pedro Sula. “El corazón no me dio problema, fue el cuerpo que sí me falló, las piernas un poquito y los pies. Yo juego fútbol, pero no puedo correr, casi siempre me gusta jugar adelante”, continuó.

Le preguntamos si como delantero mete muchos goles, a lo que respondió: “Yo juego no con los pies. Todos los demás son jóvenes y yo soy mayor que ellos. Yo juego con la mente, cuando ellos menos piensan, les meto goles hasta debajo de las piernas y no se dan cuenta, y es lo que le hace falta a los jugadores de Honduras, que jueguen no con los pies, sino con el cerebro. Les aseguro que serían una potencia, porque hay aquí, hay muchas potencialidades, pero no las utilizan, porque juegan a lo bruto”, dijo entre risas.

Y añadió: “Yo sin tener que moverme, con solamente que me den un pase, lo pongo en el lugar preciso. No me muevo mucho, corro poquito, porque no puedo correr más de 20 metros”.