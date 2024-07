Con fiesta, llanto y agradecimiento La Reina recibe al padre Leopoldo

En la víspera de su llegada a la capital de Honduras esto dijo: “Ahorita me está comunicando la alcaldesa que parece que ya están pidiendo fotografías de la colonia, quieren más información. O sea, para que mirés cómo estaba desinformada nuestra presidenta. Muchos dicen que es sorda, yo eso venía a averiguar si era sorda, porque me dicen que es sorda. Yo dije, oye, tal vez cerquita me oye, pero parece que no es sorda. Los sordos son los ministros, los que trabajan con ella. Sí, ella yo creo que escucha, porque ya me están diciendo que mande fotografías de la colonia, porque solo empezaron a pavimentar. Ajá, ¿y el resto de dinero? Solo han pavimentado dos callecitas pequeñas. Ajá, ¿y el resto de dinero para las demás calles?¿Dónde va a ir a parar?”, cuestionó.

El jueves, luego de su reunión con la presidenta, esto pudo decir: “Llevo más de lo que yo venía a recordar. Voy muy alegre, muy complacido. Les voy a decir que me levanté con una tristeza, solo dormí una hora y media. No por los dolores, sino por la preocupación de lo que pasaría hoy -el jueves-. Pero voy más que complacido, no lo puedo creer. Se los digo, no lo puedo creer lo que pasó en la reunión que tuvimos. Tenemos una gran presidenta, ustedes son testigos, se los dije en el camino. Respeto a la presidenta y ahora la voy a respetar más todavía. Confío en la sinceridad de ella, le hice algunas preguntas personales en secreto y me las respondió correctamente. El proyecto va de nuevo, otra vez. Van a hacer un esfuerzo, no sé cómo lo van a hacer, pero que lo van a hacer, y limpiamente lo van a hacer, con el proyecto de la colonia San Francisco. Si me están escuchando allá en Macuelizo, quiero decirles que se consiguió lo que ustedes querían, que se va a terminar el proyecto de la colonia San Francisco”.