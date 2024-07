Xiomara Castro recibe a sacerdote que peregrinó 240 km

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió este jueves al sacerdote Leopoldo Serrano, que peregrinó a pie unos 240 kilómetros para llegar a Tegucigalpa a pedirle ayuda para que se finalice un proyecto de viviendas para más de 300 familias damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 2020.

“Creo que llevo más de lo que yo venía a recordarle (a Castro), voy muy alegre, muy complacido; les voy a decir que me levanté con una tristeza, solo dormí una hora y media, no por los dolores, sino por la preocupación de lo que pasaría hoy, pero voy más que complacido, no lo puedo creer lo que pasó en la reunión que tuvimos”, expresó Serrano de la orden Franciscanos.