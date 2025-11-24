Candidatos presidenciales sin propuestas para más de 500,000 ninis

San Pedro Sula, Honduras

Aunque prometieron generar condiciones para crear empleos durante la campaña política, los aspirantes presidenciales de los tres partidos políticos no presentaron un plan o estrategia para atacar el problema de la población de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ninis. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras es el segundo país de América Latina con el porcentaje de población juvenil más afectado (27.4%), solo superado por Guatemala (28.8%). Ese dato coloca al país en una posición alarmante frente a la región, con impactos directos en la economía, la seguridad y la cohesión social, pues la población de jóvenes en Honduras de 15 a 24 años es de aproximadamente 1.9 millones y de esa cantidad más de 500,000 son ninis.

Los aspirantes a la presidencia han reiterado que la creación de empleo impulsará oportunidades para la juventud, pero ninguno ha presentado un plan que aborde la raíz del problema: la falta de acceso a educación, la débil conexión entre formación y mercado laboral y la deserción escolar siguen sin recibir una propuesta integral.

Humberto Rivera, asesor de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dice que "ninguno de los tres candidatos presentó o estrategia contra este problema, a pesar de que organismos internacionales lo han identificado como tal, y hasta le llaman ninis". "Los candidatos a la presidencia hablan de generación de empleo, de atraer inversión y aspectos generales, pero han ofrecido una propuesta específica. Por ejemplo, con empleo por hora regulado y vigilado (para evitar abusos de patronos) podrían ayudar a estos jóvenes para que tengan tiempo para trabajar y estudiar como ocurre en países desarrollos, pero es difícil escuchar esto, porque ni a la pequeña empresa le ofrecen un plan de estímulos claros para crecer", dice. Rivera le dijo a Diario La Prensa "debido a que el país no ofrece condiciones económicas a este segmento de la población, muchos jóvenes se convierten en Titokers, influencers, buscan la forma de ganarse la vida, pero otros quizás se dedican a actividades ilícitas y esto al final afecta gravemente a la sociedad en general". Mientras los candidatos evitan profundizar en este tema, los jóvenes reclaman espacios de participación para aportar soluciones, solicitan iniciativas que combinen formación, empleo temporal y emprendimiento, especialmente en municipios con altos niveles de pobreza y migración. La Organización Internacinal del Trabajo (OIT), después de realizar investigaciones, ha advertido "que la rápida evolución tecnológica exige la adquisición de nuevas habilidades digitales y soft skills, lo que representa un desafío para muchos jóvenes (...), estas nuevas dinámicas laborales generan exclusión entre aquellos que no cuentan con acceso estable a internet, aparatos tecnológicos y educación digital". Sociológos y líderes comunitarios consultados por LA PRENSA advierten que el fenómeno nini genera riesgos adicionales, como mayor vulnerabilidad ante estructuras criminales y presión migratoria; la falta de oportunidades productivas coloca a la juventud en un escenario de incertidumbre que repercute en la estabilidad del país.

Señalan que Honduras necesita un plan nacional de transición educativa y laboral que incluya metas cuantificables, financiamiento claro y coordinación entre instituciones. Plantean que sin un programa o estrategia integral y específica, cualquier promesa de empleo quedará desconectada de la realidad juvenil. Melania Reyes, coordinadora de la organización Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledañas (Momucla), ejemplifica que en Choloma, el tercer municipio más poblado, "muchos jóvenes quieren salir adelante, quieren trabajar y estudiar, pero no pueden porque sus padres y madres no tienen empleo".