Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final

El Mundial Sub-17 entró en su recta final y este lunes se conocieron a las dos selecciones que se jugarán el título del torneo juvenil en Qatar.
La segunda en obtener el boleto a la última batalla fue la Selección de Portugal, luego de vencer en una dramática tanda de penales a Brasil.
Los europeos dejaron en el camino a Brasil y avanzaron a la final luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Los portugueses fueron contundentes en la tanda y disputará el título del torneo juvenil.
La Selección de Portugal viene de dejar en el camino a Suiza (2-0), México (5-0) y a Bélgica (2-1).
Los lusos fueron segundos en el grupo B con 6 puntos. Fueron superados por Japón con 7 unidades, pero terminaron avanzando al partido esperado.
Portugal jugará la final con la sorpresa de la justa mundialista: Austria. Los austriacos dieron el golpe y dejaron en el camino a una de las favoritas.
La Sub-17 de Austria venció por 2-0 a los europeos y apagó su sueño de conquistar el torneo juvenil en Qatar.
El conjunto transalpino terminó los primeros 45 minutos con un 70% de posesión de balón y con la sensación de tener controlado cualquier intento de contra rival.
Todo cambió en la segunda parte. Austria salió de vestuarios con una vocación más ofensiva y con la premisa clara de amenazar mucho más el área italiana. Poco antes de llegar a la hora de partido, Moser convertía en gol su primera oportunidad clara, en una de sus características diagonales a la espalda de los centrales desde el lado izquierdo (1-0, min.57).
Posteriormente, Moser, de nuevo, clavó la falta de manera directa, 2-0 (min.90+3), para dar un histórico pase a los suyos, que disputarán por primera vez la final del Mundial sub-17.
Austria llegó a la gran final luego de dejar en el camino a selecciones como Japón (1-0), Inglaterra (4-0), Túnez (2-0).
Los austriacos llegaron como líderes del grupo L con 9 puntos, superando a selecciones como Malí, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.
La gran final del Mundial Sub-17 entre Austria vs Portugal se jugará el próximo jueves 27 de noviembre en Qatar.
Por su parte, Italia se jugará el lugar por el tercer puesto con Brasil ese mismo día.