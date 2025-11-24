  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final

Dos grandes se despiden del Mundial Sub 17: sorpresa avanzó y hay una histórica final en el torneo juvenil.

Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
1 de 15

El Mundial Sub-17 entró en su recta final y este lunes se conocieron a las dos selecciones que se jugarán el título del torneo juvenil en Qatar.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
2 de 15

La segunda en obtener el boleto a la última batalla fue la Selección de Portugal, luego de vencer en una dramática tanda de penales a Brasil.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
3 de 15

Los europeos dejaron en el camino a Brasil y avanzaron a la final luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Los portugueses fueron contundentes en la tanda y disputará el título del torneo juvenil.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
4 de 15

La Selección de Portugal viene de dejar en el camino a Suiza (2-0), México (5-0) y a Bélgica (2-1).
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
5 de 15

Los lusos fueron segundos en el grupo B con 6 puntos. Fueron superados por Japón con 7 unidades, pero terminaron avanzando al partido esperado.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
6 de 15

Portugal jugará la final con la sorpresa de la justa mundialista: Austria. Los austriacos dieron el golpe y dejaron en el camino a una de las favoritas.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
7 de 15

Portugal jugará la final con la sorpresa de la justa mundialista: Austria. Los austriacos dieron el golpe y dejaron en el camino por el título a Italia.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
8 de 15

La Sub-17 de Austria venció por 2-0 a los europeos y apagó su sueño de conquistar el torneo juvenil en Qatar.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
9 de 15

El conjunto transalpino terminó los primeros 45 minutos con un 70% de posesión de balón y con la sensación de tener controlado cualquier intento de contra rival.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
10 de 15

Todo cambió en la segunda parte. Austria salió de vestuarios con una vocación más ofensiva y con la premisa clara de amenazar mucho más el área italiana. Poco antes de llegar a la hora de partido, Moser convertía en gol su primera oportunidad clara, en una de sus características diagonales a la espalda de los centrales desde el lado izquierdo (1-0, min.57).
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
11 de 15

Posteriormente, Moser, de nuevo, clavó la falta de manera directa, 2-0 (min.90+3), para dar un histórico pase a los suyos, que disputarán por primera vez la final del Mundial sub-17.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
12 de 15

Austria llegó a la gran final luego de dejar en el camino a selecciones como Japón (1-0), Inglaterra (4-0), Túnez (2-0).
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
13 de 15

Los austriacos llegaron como líderes del grupo L con 9 puntos, superando a selecciones como Malí, Arabia Saudita y Nueva Zelanda.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
14 de 15

La gran final del Mundial Sub-17 entre Austria vs Portugal se jugará el próximo jueves 27 de noviembre en Qatar.
Mundial Sub-17: sorpresa echó a favorita, Brasil sufrió y hay insólita final
15 de 15

Por su parte, Italia se jugará el lugar por el tercer puesto con Brasil ese mismo día.

Cargar más fotos