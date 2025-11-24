Miss Costa de Marfil renuncia a su título de Miss Universe África & Oceanía

Tailandia.

Olivia Manuela Yacé, representante de Costa de Marfil en el certamen Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, anunció oficialmente su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía, un reconocimiento que había recibido tras la final del concurso.

La noticia fue difundida a través de un comunicado en sus redes sociales, donde la reina de belleza explicó las razones detrás de su decisión.

En su mensaje, Yacé subrayó que la renuncia responde a un compromiso personal con los valores que han guiado su trayectoria: “Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó Miss Costa de Marfil 2025.

Yacé recalcó que su mayor aspiración es ser un modelo para las nuevas generaciones.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.