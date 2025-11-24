Miss Costa de Marfil renuncia a su título de Miss Universe África & Oceanía

Olivia Manuela Yacé, representante de Costa de Marfil en el certamen Miss Universe 2025 celebrado en Tailandia, anunció oficialmente su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía, un reconocimiento que había recibido tras la final del concurso.
La noticia fue difundida a través de un comunicado en sus redes sociales, donde la reina de belleza explicó las razones detrás de su decisión.
En su mensaje, Yacé subrayó que la renuncia responde a un compromiso personal con los valores que han guiado su trayectoria: “Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó Miss Costa de Marfil 2025.
LEA: Fátima Bosch celebra su "Primer día en el trabajo" y la destrozan en redes
Yacé recalcó que su mayor aspiración es ser un modelo para las nuevas generaciones.
“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.
La marfileña señaló que, aunque el título representaba un logro significativo, su prioridad es mantenerse coherente con sus principios y ejercer una influencia positiva en las comunidades que representa.
La ex Miss Universe África y Oceanía expresó gratitud hacia el público y hacia el Comité de Miss Universe, pero aclaró que no mantendrá futuras vinculaciones con la organización.
“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza”, sostuvo.
“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales”, indicó.
“Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, manifestó.
La decisión de Yacé se produce en un contexto de alta visibilidad internacional, tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universe 2025.
ADEMÁS: Pemex niega relación con dueños de Miss Universo y triunfo de Fátima Bosch
Su renuncia ha generado un amplio debate en redes sociales y medios especializados, donde se destaca tanto la valentía de su postura como el impacto que podría tener en la percepción de los certámenes de belleza.