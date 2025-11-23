Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en cuidados intensivos tras caída en Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Tailandia, luego de una aparatosa caída ocurrida durante la gala preliminar de traje de noche del concurso.
El incidente se produjo el 19 de noviembre cuando Henry caminaba por la pasarela luciendo un vestido largo color naranja y tacones altos. Al parecer, pisó fuera del borde del escenario y perdió el equilibrio, precipitando su caída.
El público reaccionó con alarma, y rápidamente fue atendida y retirada en camilla para recibir atención médica.
Tras el accidente, Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en la provincia de Pathum Thani, Tailandia. Según los informes oficiales, aunque no sufrió fracturas, su recuperación no ha sido tan rápida como se esperaba.
Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, que se encuentra junto a su madre en Tailandia, informó que los médicos han indicado que Gabrielle debe permanecer en la UCI durante al menos siete días más para recibir vigilancia médica especializada.
Desde la Organización Miss Universe Jamaica han emitido un comunicado en el que piden a la comunidad jamaicana, y a sus seguidores en todo el mundo, que se unan en oración por su recuperación. Además, han hecho un llamado a evitar especulaciones, rumores o comentarios negativos en redes sociales, para no añadir más estrés a la familia en este momento delicado.
Por su parte, el presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha, visitó a Gabrielle en el hospital y aseguró que “no hay lesiones de vida amenazante” y que ella está bajo “bueno cuidado”.
El accidente se suma a un contexto tenso en el certamen: durante esta edición, varios medios han reportado controversias y otros incidentes, lo que ha generado atención mediática más allá de la coronación.
La salud de Gabrielle Henry, de 28 años, oftalmóloga de profesión y fundadora de la “See Me Foundation” en Jamaica, es ahora la prioridad de su familia y de toda la nación que alza plegarias por su pronta recuperación.