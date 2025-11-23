Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en cuidados intensivos tras caída en Miss Universo

Bangkok.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Tailandia, luego de una aparatosa caída ocurrida durante la gala preliminar de traje de noche del concurso.

El incidente se produjo el 19 de noviembre cuando Henry caminaba por la pasarela luciendo un vestido largo color naranja y tacones altos. Al parecer, pisó fuera del borde del escenario y perdió el equilibrio, precipitando su caída.

El público reaccionó con alarma, y rápidamente fue atendida y retirada en camilla para recibir atención médica.

Tras el accidente, Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en la provincia de Pathum Thani, Tailandia. Según los informes oficiales, aunque no sufrió fracturas, su recuperación no ha sido tan rápida como se esperaba.