La razón de la ruptura entre Miss Universo 2025, Fátima Bosch, y Kevin Álvarez

Luego del triunfo de la mexicana Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, en redes sociales ha resurgido una relación sentimental que ella tuvo con el futbolista mexicano Kevin Álvarez.

La relación entre la nueva Miss Universo, de 25 años, y el lateral del Club América, de 26, ocurrió entre 2022 y 2023 cuando él aún jugaba para el Pachuca y comenzaba a ganarse un lugar en la Selección Mexicana.

Según medios de comunicación mexicanos, la ruptura entre Fátima y Kevin se debió principalmente a las exigencias de sus profesiones: ella enfocada en su carrera como modelo y futura reina de belleza, y él en su trayectoria como futbolista, ahora pertenece al Club América y juega con la Selección Mexicana.

La relación terminó de manera discreta hace dos años, sin escándalos ni declaraciones públicas de conflicto.

Su relación fue breve pero mediática, captando la atención de aficionados y medios por la combinación de belleza y deporte, y aunque apenas hay un par de videos de ambos juntos en redes sociales, muchos aseguran que constantemente se les veía en reuniones sociales y eventos privados en la Ciudad de México.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Tras la coronación de Bosch como Miss Universo 2025, Álvarez fue interceptado para buscar su reacción, a lo que él dijo: “Estoy contento por ella”, mostrando respeto y apoyo hacia su ex pareja, y se negó a hablar sobre lo que vivieron juntos, ya que solo se limitó a responder: “Es personal”.

Como ambos siguen solteros, muchos se cuestionan si volverá a surgir el amor entre ambos.