Belinda y Cazzu coinciden en la gala GQ 2025 y sorprenden con gesto de unidad

Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en público durante la gala de GQ México 2025, un encuentro que generó expectativa debido a sus trayectorias artísticas y a su pasado sentimental con Christian Nodal. Ambas asistieron como homenajeadas por la revista gracias a sus logros musicales y a su impacto cultural en el último año.
La noche del 20 de noviembre de 2025, la revista GQ México celebró su tradicional gala en Ciudad de México, donde reconoció a las “Mujeres del Año” y a diversas figuras del entretenimiento y la cultura. Entre las invitadas más esperadas estuvieron Belinda y Cazzu, quienes protagonizaron un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada.
El evento, realizado en un antiguo hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, reunió a personalidades de distintos ámbitos. Sin embargo, la atención se concentró en el instante en que Belinda y Cazzu compartieron el mismo espacio, posaron juntas y mostraron gestos de cordialidad.
Ambas artistas fueron homenajeadas debido a sus logros musicales recientes. La publicación distinguió a Belinda como “La Reina” y a Cazzu como “La Jefa”, títulos simbólicos que reconocen su influencia en la industria.
El encuentro fue interpretado como un mensaje de sororidad y empoderamiento femenino. Vestidas de manera elegante, intercambiaron un abrazo que pronto se viralizó en redes sociales.
La reunión adquirió especial relevancia porque tanto Belinda como Cazzu han estado vinculadas sentimentalmente con Christian Nodal, uno de los cantantes más populares del regional mexicano, situación que incrementó el interés mediático.
Belinda mantuvo una relación con Nodal entre 2020 y 2022, marcada por un compromiso que no llegó al altar. La ruptura fue mediática y rodeada de especulaciones sobre diferencias personales y profesionales.
Posteriormente, Nodal inició una relación con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu. Su romance duró cerca de dos años y tuvo un momento determinante: el nacimiento de su hija Inti en 2023.
Aunque Nodal y Cazzu anunciaron su separación en 2024, la artista argentina ha mantenido una relación con él por el bienestar de su hija. Belinda, por su parte, ha optado por enfocarse en su carrera musical y en proyectos televisivos.
La coincidencia de ambas en la gala de GQ fue vista como un cierre simbólico de capítulos personales y como una muestra de respeto mutuo. En redes sociales, los seguidores celebraron la madurez con la que ambas manejaron la situación.
Incluso se especuló sobre una posible colaboración musical entre las dos cantantes, luego de que Belinda compartiera fotografías con Cazzu en sus redes y la llamara “Jefa”, gesto interpretado como admiración y apoyo.
La prensa internacional destacó el momento como uno de los más comentados del espectáculo latino durante 2025. El encuentro no solo desmintió rumores de rivalidad, sino que también reforzó la imagen de ambas como artistas influyentes y referentes femeninos.
La gala de GQ México 2025 no solo celebró los logros de Belinda y Cazzu: también ofreció un episodio simbólico para la cultura pop contemporánea. Más allá de su pasado con Nodal, ambas demostraron que su talento y su presencia trascienden cualquier polémica.