Belinda y Cazzu coinciden en la gala GQ 2025 y sorprenden con gesto de unidad

Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en público durante la gala de GQ México 2025, un encuentro que generó expectativa debido a sus trayectorias artísticas y a su pasado sentimental con Christian Nodal. Ambas asistieron como homenajeadas por la revista gracias a sus logros musicales y a su impacto cultural en el último año. La noche del 20 de noviembre de 2025, la revista GQ México celebró su tradicional gala en Ciudad de México, donde reconoció a las "Mujeres del Año" y a diversas figuras del entretenimiento y la cultura. Entre las invitadas más esperadas estuvieron Belinda y Cazzu, quienes protagonizaron un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada. El evento, realizado en un antiguo hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, reunió a personalidades de distintos ámbitos. Sin embargo, la atención se concentró en el instante en que Belinda y Cazzu compartieron el mismo espacio, posaron juntas y mostraron gestos de cordialidad. Ambas artistas fueron homenajeadas debido a sus logros musicales recientes. La publicación distinguió a Belinda como "La Reina" y a Cazzu como "La Jefa", títulos simbólicos que reconocen su influencia en la industria.

El encuentro fue interpretado como un mensaje de sororidad y empoderamiento femenino. Vestidas de manera elegante, intercambiaron un abrazo que pronto se viralizó en redes sociales. La reunión adquirió especial relevancia porque tanto Belinda como Cazzu han estado vinculadas sentimentalmente con Christian Nodal, uno de los cantantes más populares del regional mexicano, situación que incrementó el interés mediático. Belinda mantuvo una relación con Nodal entre 2020 y 2022, marcada por un compromiso que no llegó al altar. La ruptura fue mediática y rodeada de especulaciones sobre diferencias personales y profesionales.