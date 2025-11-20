Fátima Bosch se convierte en la cuarta mexicana en ganar el Miss Universo... y de nuevo con un vestido rojo

Tailandia.

El mundo tiene una nueva Miss Universo. Hoy, en la final de Miss Universo 2025, celebrada en el IMPACT Challenger de Bangkok, Fátima Bosch de México fue coronada Miss Universo 2025, un momento histórico en una jornada llena de celebración y logros extraordinarios. Tras este logro, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta reina de belleza que ha salido de México en este concurso, luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza. Todas ellas, al igual que Fátima, usaron un vestido rojo cuando lograron su meta. Tras su primera caminata como Miss Universo, Fátima Bosch se embarcará en un año dedicado a ayudar a los demás. Habiendo crecido con dislexia y TDAH, Fátima reconoce que estas experiencias despertaron su creatividad, fortaleza y propósito. "Como mujer y Miss Universe, yo alzaría mi voz para el servicio de los demás. Estamos aquí para alzar la voz y crear cambios, porque somos mujeres y somos las mas valerosas, las que hacemos historia", señaló Bosch en la ronda de preguntas finales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además de su trabajo en el diseño de moda, ha dedicado más de una década al voluntariado en un hospital oncológico y al apoyo a la prevención del suicidio y a menores no acompañados. Polémica La mexicana, que sucede a la danesa Victoria Kjaer, protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo, lo que generó una ola de críticas, que llegaron hasta de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En las rondas de preguntas durante las sesiones del concurso, la mexicana dijo que usará su plataforma como Miss Universo al servicio de otros, invitando a las mujeres a ser valientes y a marcar una diferencia en las áreas en las que se desarrollen.

En cuarto y quinto lugar quedaron, respectivamente, la representante filipina, Ahtisa Manalo, y la de Costa de Marfil, Olivia Yace. Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilaron hoy en la gala final, que comenzó sobre las 8:00 hora local (1:00 GMT) bajo la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado en medio de denuncias de supuesto fraude.