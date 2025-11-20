Fans hondureños respaldan con orgullo a su representante en Miss Universo 2025

Aunque Alejandra Fuentes, Miss Honduras, no logró avanzar a las semifinales del Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia, su participación fue motivo de orgullo nacional.
Los seguidores hondureños se volcaron en redes sociales para expresar su apoyo y reconocimiento al esfuerzo de la hermosa candidata originaria de Olancho.
"¡Lo hiciste increíble! Mejor representación Honduras no pudo tener, no entiendo que hace ahí Cuba y Belleza Latina. Qué injusticia Alejandra merecía estar en el Top", "Gracias infinitas, Alejandra, ya perdí la esperanza de que un día nos tomen en cuenta", "Lo siento mucho por Alejandra sé que lo diste todo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post donde la página oficial de Miss Universo Honduras escribió: "¡Gracias Alejandra! Diste el alma, pasión y enfoque por Honduras y estamos felices y orgullosos de tu trabajo".
Alejandra Fuentes llevó consigo la cultura y el espíritu del país en cada presentación, desde el desfile en traje típico hasta las entrevistas previas al certamen.
Su presencia en el escenario internacional fue celebrada como un triunfo en sí mismo, al visibilizar la belleza y el talento de Honduras ante el mundo.
"Ale era la centroamericana más preparada", "Gracias Ale fuiste la mejor en 70 años", "No necesitas esa corona, para nosotros eres la Miss Universo", "Para nosotros ya eres ganadora, Alejandra", "No te falto nada mi bella Alejandra, lo tienes todo, gracias por tu excelente representación", son otros de los mensajes demostrando que la participación en Miss Universo no se mide únicamente por clasificaciones.
Para muchos hondureños, su candidata ya es una embajadora de la identidad nacional y mantienen viva la esperanza de ver a Honduras brillar en próximas ediciones del certamen.
¿Quién es Alejandra Fuentes?
Con tan solo 31 años, Maira Alejandra Fuentes personifica la esencia de una mujer versátil, comprometida con las causas sociales y con una destacada inteligencia profesional.
La olanchana es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) en Honduras, y posee una maestría en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas por ESERP Business & Law School, en Barcelona, España.
Su sólida formación académica le ha permitido especializarse en temas de diplomacia cultural, comunicación estratégica y relaciones internacionales, posicionándose como una voz experta en procesos de internacionalización y desarrollo institucional.
Su compromiso con las causas sociales ha estado presente desde el inicio de su carrera. Actualmente se desempeña como Representante Juvenil de AHAM Education ante las Naciones Unidas, organización dedicada a promover el bienestar y la salud mental de niñas en distintas partes del mundo. También es Embajadora Global del Consejo Internacional de Derechos Humanos, Paz y Política.
Ha sido miembro activo de Rotaract en Honduras y en los Emiratos Árabes Unidos, y ha colaborado con importantes iniciativas de impacto social junto a organizaciones como el Hospital de Niños de Barcelona, Fundación Zamora Terán, Olancho Aid Foundation y la Fundación FEIH, esta última dedicada a la construcción de escuelas en zonas rurales de Honduras. Además, como mentora de AHAM Education, guía a niñas hondureñas en temas de liderazgo, autoestima y desarrollo personal.