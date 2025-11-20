Fans hondureños respaldan con orgullo a su representante en Miss Universo 2025

Bangkok.

Aunque Alejandra Fuentes, Miss Honduras, no logró avanzar a las semifinales del Miss Universo 2025, celebrado en Bangkok, Tailandia, su participación fue motivo de orgullo nacional.

Los seguidores hondureños se volcaron en redes sociales para expresar su apoyo y reconocimiento al esfuerzo de la hermosa candidata originaria de Olancho.

"¡Lo hiciste increíble! Mejor representación Honduras no pudo tener, no entiendo que hace ahí Cuba y Belleza Latina. Qué injusticia Alejandra merecía estar en el Top", "Gracias infinitas, Alejandra, ya perdí la esperanza de que un día nos tomen en cuenta", "Lo siento mucho por Alejandra sé que lo diste todo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post donde la página oficial de Miss Universo Honduras escribió: "¡Gracias Alejandra! Diste el alma, pasión y enfoque por Honduras y estamos felices y orgullosos de tu trabajo".

Alejandra Fuentes llevó consigo la cultura y el espíritu del país en cada presentación, desde el desfile en traje típico hasta las entrevistas previas al certamen.

Su presencia en el escenario internacional fue celebrada como un triunfo en sí mismo, al visibilizar la belleza y el talento de Honduras ante el mundo.

"Ale era la centroamericana más preparada", "Gracias Ale fuiste la mejor en 70 años", "No necesitas esa corona, para nosotros eres la Miss Universo", "Para nosotros ya eres ganadora, Alejandra", "No te falto nada mi bella Alejandra, lo tienes todo, gracias por tu excelente representación", son otros de los mensajes demostrando que la participación en Miss Universo no se mide únicamente por clasificaciones.

Para muchos hondureños, su candidata ya es una embajadora de la identidad nacional y mantienen viva la esperanza de ver a Honduras brillar en próximas ediciones del certamen.