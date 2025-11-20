  1. Inicio
HBO anuncia la renovación de dos series de la franquicia 'Juego de tronos'

  • 20 de noviembre de 2025 a las 15:17 -
 FOTO: HBO

'El caballero de los siete reinos' y 'La casa del dragón', dos series de la franquicia de 'Juego de tronos', tendrán continuación hasta el 2028, según anunció este jueves la plataforma televisiva HBO en un comunicado.

El comunicado recoge el anuncio realizado hoy en Nueva York por Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, en una presentación a la prensa.

'El caballero de los siete reinos' ha sido renovada para una segunda temporada, que se estrenará en 2027, antes de que se emita la primera, que llegará a la televisión el lunes 19 de enero.

En el caso de 'La casa del dragón', la tercera temporada se estrenará a mitad de 2026, y HBO ya ha confirmado una cuarta temporada para 2028.

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de 'Juego de Tronos', dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO.

"Juntas, 'El caballero de los siete reinos' y 'La casa del dragón' revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin (autor de la serie de novelas de 'Canción de hielo y fuego' en las que se basó 'Juego de tronos')", añadió.

