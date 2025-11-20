Camilo y Evaluna lanzan canción navideña que fusiona tradiciones latinas y de EE.UU.

El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves 'Navidad en cada esquina', una canción "alegre y conmovedora" que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica.
"Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos", afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.
Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", mientras que en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío".
Esta canción, que reinventa el clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' con un toque español, une ambas experiencias navideñas, en palabras del cantante.
El tema combina percusión tropical, piano y alegres vientos y gracias a "la química entre Camilo y Evaluna" crea "un sonido atemporal, alegre y lleno de buen humor".
Ambos han participado en numerosos eventos este año, como la gira 'Nuestro lugar feliz' del cantante que culminó el pasado junio en Colombia tras pasar por España, México y otros países de Latinoamérica.
Además ya han presentado juntos otros temas como 'Por primera vez', 'Machu Picchu' e 'Índigo', entre otrosaaa
EN MAYO LE CANTÓ AL DUELO AMOROSO
En mayo pasado, el cantante colombiano Camilo y su colega español Luis Cortés lanzaron la canción 'Desamarte', en la que hablan sobre el duelo amoroso y lo difícil que es dejar ir a alguien.
"Qué emoción ver por fin esto fuera. Ha sido un placer por haber creado algo tan bonito Camilo", expresó Cortés, cantante de flamenco pop, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
La canción, detallaron los equipos de los artistas en un comunicado, "habla de esos recuerdos que se vuelven puñales cotidianos: el ruido por la mañana, el olor a café, la presencia que ya no está".
"Luis ha querido retratar ese momento en el que el corazón quiere seguir creyendo y la razón pide protegerse. A través de una letra honesta y una interpretación vulnerable, 'Desamarte' se convierte en un espejo para cualquiera que haya amado y haya tenido que aprender a 'desamar'", agregó la información.
El sencillo fue producido por los españoles Nerso y Scorpion, mientras que el tema fue compuesto por ambos artistas y Juan Muñoz Avilés.
La colaboración surgió porque Índigo, la hija del cantante colombiano, escuchaba las canciones de Cortés y le preguntó a su padre "por qué ese chico cantaba con tanta tristeza".