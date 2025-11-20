¿Dónde y a qué hora ver HOY el Miss Universo 2025?

Hoy es la gran final de Miss Universo 2025, uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo. El evento se desarrolla en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, y promete una velada cargada de glamour, cultura y emoción.

La cita está marcada: jueves 20 de noviembre, a las 7:00 p.m., hora de Honduras, cuando las pantallas se iluminen con una competencia que reúne a más de 120 candidatas de distintos países, todas con el mismo objetivo: convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Para la audiencia hondureña, la transmisión estará disponible a través de Telemundo, cadena oficial del certamen en América Latina y Estados Unidos. Quienes prefieran seguir la gala en línea podrán hacerlo desde el canal oficial de YouTube de Miss Universe, la plataforma Peacock y la aplicación TVC Play, garantizando acceso desde cualquier dispositivo. Así mismo, TV Azteca Honduras transmitirá la gala desde las 7:00 p.m.

FOTOGALERÍA: Los rostros más bellos de las candidatas a Miss Universo 2025

La edición número 74 del concurso se celebra bajo el lema “The Power of Love”, un concepto que busca resaltar la unión, el liderazgo y la colaboración entre las naciones participantes. Este año, países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique debutan en la competencia, mientras que Sudáfrica, Panamá y Haití regresan tras varias ediciones ausentes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La conducción de la gala estará a cargo de Jacky Bracamontes, presentadora mexicana, y Danilo Carrera, actor ecuatoriano, quienes regresan como anfitriones principales. A ellos se suman Steve Byrne, comediante estadounidense; Dayanara Torres, ex Miss Universo de Puerto Rico; y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, de Estados Unidos.

La música también tendrá un papel protagónico. Jeff Satur, cantante tailandés, será el encargado de poner ritmo y emoción a la noche, con presentaciones que prometen fusionar modernidad y tradición en un escenario lleno de luces, tecnología y simbolismo cultural.

FOTOGALERÍA:¿Quién diseñó el traje de palillona de Miss Honduras Universo 2025?

La expectativa en Honduras es alta. Los seguidores del certamen han seguido de cerca las preliminares, en las que las candidatas desfilaron en traje típico, traje de baño y vestido de gala. Estas pruebas fueron decisivas para definir el grupo de semifinalistas que hoy buscarán ingresar al codiciado Top 30.

La gala de esta noche no solo coronará a la nueva reina universal, sino que también ofrecerá un espectáculo televisivo de primer nivel. La producción internacional incluye cámaras de última generación, escenografías monumentales y un despliegue técnico que convierte a Miss Universo en un evento global.

En Honduras, la audiencia podrá disfrutar de la transmisión en vivo con subtítulos en español, lo que permitirá seguir cada detalle de los discursos, entrevistas y momentos clave de las participantes.

La organización confirmó que la ceremonia comenzará con un desfile de apertura que reunirá a todas las concursantes en una coreografía colectiva, seguido de las rondas de competencia: traje de baño, vestido de gala y preguntas del jurado.

El jurado internacional, integrado por diseñadores, artistas y ex reinas de belleza, tendrá la difícil labor de elegir a la nueva Miss Universo. La decisión se conocerá cerca de la medianoche hondureña, cuando se revele el nombre de la ganadora y se lleve a cabo la esperada coronación.

Honduras se prepara así para vivir una noche mágica frente a la pantalla. La audiencia de diario LA PRENSA podrá seguir la cobertura en nuestras plataformas digitales. La final de Miss Universo 2025 promete un espectáculo inolvidable que conectará a millones de espectadores en todo el planeta.