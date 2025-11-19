¿Quién diseñó el traje de palillona de Miss Honduras Universo 2025?

La representante de Honduras en el Miss Universo 2025, Alejandra Fuentes, se convirtió en una de las protagonistas del National Costume Show al presentar un traje inspirado en las tradicionales palillonas, símbolo de los desfiles patrios hondureños.
El diseño, elaborado por Carlota de Lovo, destacó por su imponente estructura en tonos azul real y dorado, con detalles brillantes que evocaban la energía festiva y marcial de las palillonas.
El vestuario incluyó un bastón, ornamentos metálicos y un estilizado tocado que reforzó la teatralidad de la propuesta.
Las palillonas forman parte esencial de las celebraciones escolares y cívicas en Honduras y son consideradas íconos de disciplina y orgullo nacional.
Al llevar este concepto al escenario internacional, Alejandra Fuentes buscó proyectar la identidad hondureña con un traje que fusionó tradición y espectáculo.
La diseñadora Carlota de Lovo explica en su cuenta de Instagram qué la inspiró para crear el traje:
"Este traje rinde un homenaje sin precedentes a una de las tradiciones más queridas y esperadas de Honduras: la participación de las palillonas en los desfiles de celebración de la Independencia patria. La palillona es el corazón palpitante de estos desfiles y se ha convertido en un ícono popular. Ellas bailan en las calles al ritmo de las bandas de guerra de los institutos de cada ciudad".
"Por primera vez en el Miss Universe, esta figura emblemática que personifica la juventud y el fervor patrio se convierte en la inspiración de nuestro traje nacional. El elemento central es un tributo directo a la Escalinata de los Jeroglíficos, el monumento maya más importante de Honduras. La falda utiliza drapeados y pliegues que recrean la ilusión de los escalones del monumento".
"En el centro de esta “escalinata textil”, detalles metálicos en repujado dorado representan las imponentes estatuas de los gobernantes de la antigua ciudad maya de Copán, incorporando la gran historia precolombina de Honduras y grabando esta narrativa en el textil".
"A través de nuestra reina Alejandra Fuentes, hoy llevamos a una de las pasarelas más imponentes del mundo el latido de nuestro corazón patrio, el alma de un pueblo encapsulada en arte, que danza ante el mundo y nos recuerda que el fervor cívico y la historia de Honduras traspasan fronteras, viven y se renuevan en cada generación. Desde Danlí va nuestro amor por Honduras, porque en Honduras amamos a las palillonas".
El público en Bangkok aplaudió con entusiasmo la propuesta, mientras que en redes sociales hondureños destacaron el ingenio de Carlota de Lovo y la presencia de Fuentes en un evento que reúne a más de 130 candidatas de todo el mundo.
El National Costume Show es uno de los eventos previos más esperados del certamen, que culminará el 21 de noviembre de 2025 con la coronación de la nueva Miss Universo.