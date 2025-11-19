¿Quién diseñó el traje de palillona de Miss Honduras Universo 2025?

La diseñadora Carlota de Lovo explica en su cuenta de Instagram qué la inspiró para crear el traje:

"Este traje rinde un homenaje sin precedentes a una de las tradiciones más queridas y esperadas de Honduras: la participación de las palillonas en los desfiles de celebración de la Independencia patria. La palillona es el corazón palpitante de estos desfiles y se ha convertido en un ícono popular. Ellas bailan en las calles al ritmo de las bandas de guerra de los institutos de cada ciudad".