¡Otra caída en Miss Universe! Danielle Latimer, Miss Gran Bretaña, protagonizó un impactante momento

La gala de Trajes Típicos del certamen Miss Universo 2025 se convirtió en uno de los episodios más comentados de anoche. Entre los deslumbrantes atuendos que exaltaban las raíces culturales de cada delegada, la representante de Gran Bretaña, Danielle Latimer, acaparó la atención mundial al sufrir una aparente caída en plena pasarela. El incidente ocurrió mientras Latimer desfilaba con un atuendo inspirado en la icónica figura de Eliza Doolittle, protagonista de la clásica película My Fair Lady. La modelo lucía un abrigo verde, un chal rojo y un sombrero a juego, mientras empujaba un carrito de flores con la inscripción “Covent Garden”. En ese contexto, se desplomó dramáticamente frente al público, generando sorpresa y preocupación.

Sin embargo, horas más tarde, la propia concursante y su equipo confirmaron que la caída no fue un accidente, sino un recurso escénico cuidadosamente planeado para reforzar la narrativa de su traje típico. El gesto buscaba transmitir la vulnerabilidad y resiliencia de la figura londinense que inspiró su propuesta. El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando debate entre quienes lo interpretaron como un error y quienes lo celebraron como una muestra de creatividad y teatralidad. Lo cierto es que la estrategia de Latimer logró que su participación se convirtiera en una de las más recordadas de la noche. FOTOS: Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025 "Espero que hayan disfrutado de mi actuación". Esta intención fue confirmada por su directora nacional, Paula Abbandonato, quien envió un mensaje directo declarando: "¡Por supuesto que se cayó a propósito!". Abbandonato explicó que la caída fue un momento metafórico. La transformación, según la directora, refleja cómo la candidata se ve a sí misma: "Desde sus raíces en el East End hasta el escenario de Miss Universo". La escena buscó ir más allá del impacto visual, con la intención clara de contar una historia.