  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025

La competencia preliminar continuó con la esperada pasarela de vestidos de noche, donde las aspirantes mostraron porte, estilo y sofisticación

Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
1 de 21

La pasarela de vestidos de noche del Miss Universo 2025 encendió la emoción entre los asistentes, quienes contemplaron una mezcla perfecta de elegancia y personalidad.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
2 de 21

Cada candidata eligió un diseño que reflejó su identidad, desde siluetas clásicas hasta propuestas modernas que destacaron creatividad y estilo.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
3 de 21

Los colores dominaron la escena, con tonos metálicos, rojos intensos, blancos brillantes y azules profundos que resaltaron bajo las luces del escenario.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
4 de 21

Las pedrerías, lentejuelas y cristales aportaron destellos que realzaron cada movimiento, creando un efecto visual impactante en cada salida.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
5 de 21

Las capas y las faldas vaporosas marcaron tendencia, permitiendo que las concursantes lucieran un caminar fluido y lleno de presencia.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
6 de 21

También destacaron los vestidos ceñidos en corte sirena, que enfatizaron la figura atlética y la postura firme de varias candidatas.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
7 de 21

Los escotes asimétricos y las aberturas pronunciadas aportaron modernidad sin perder la esencia de sofisticación que caracteriza esta fase.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
8 de 21

Cada participante acompañó su atuendo con peinados y maquillaje estratégicos, pensados para complementar su look sin restar protagonismo al vestido.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
9 de 21

La manera de sostener la mirada, la postura y la seguridad transmitida en el escenario fueron elementos clave evaluados por los jueces.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
10 de 21

Algunas candidatas optaron por movimientos suaves y pausados, mientras que otras apostaron por un caminar más decidido y teatral.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
11 de 21

La diversidad cultural se manifestó también en los detalles de los vestidos, desde bordados artesanales hasta cortes inspirados en tradiciones locales.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
12 de 21

El público reaccionó con entusiasmo ante los diseños más llamativos, celebrando la creatividad detrás de cada propuesta.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
13 de 21

La producción destacó por su impecable iluminación, que ayudó a realzar colores, texturas y el brillo natural de cada atuendo.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
14 de 21

Esta etapa permitió evaluar el porte y la capacidad de cada candidata para imponerse con elegancia en un escenario internacional.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
15 de 21

Las aspirantes dieron un paso decisivo rumbo a la final, en una competencia por la corona que parece más reñida que nunca.

 Foto: Miss Universo
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
16 de 21
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
17 de 21
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
18 de 21
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
19 de 21
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
20 de 21
Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025
21 de 21
Cargar más fotos