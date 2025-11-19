Glamour en los vestidos de noche de la preliminar del Miss Universo 2025

La pasarela de vestidos de noche del Miss Universo 2025 encendió la emoción entre los asistentes, quienes contemplaron una mezcla perfecta de elegancia y personalidad.
Cada candidata eligió un diseño que reflejó su identidad, desde siluetas clásicas hasta propuestas modernas que destacaron creatividad y estilo.
Los colores dominaron la escena, con tonos metálicos, rojos intensos, blancos brillantes y azules profundos que resaltaron bajo las luces del escenario.
Las pedrerías, lentejuelas y cristales aportaron destellos que realzaron cada movimiento, creando un efecto visual impactante en cada salida.
Las capas y las faldas vaporosas marcaron tendencia, permitiendo que las concursantes lucieran un caminar fluido y lleno de presencia.
También destacaron los vestidos ceñidos en corte sirena, que enfatizaron la figura atlética y la postura firme de varias candidatas.
Los escotes asimétricos y las aberturas pronunciadas aportaron modernidad sin perder la esencia de sofisticación que caracteriza esta fase.
Cada participante acompañó su atuendo con peinados y maquillaje estratégicos, pensados para complementar su look sin restar protagonismo al vestido.
La manera de sostener la mirada, la postura y la seguridad transmitida en el escenario fueron elementos clave evaluados por los jueces.
Algunas candidatas optaron por movimientos suaves y pausados, mientras que otras apostaron por un caminar más decidido y teatral.
La diversidad cultural se manifestó también en los detalles de los vestidos, desde bordados artesanales hasta cortes inspirados en tradiciones locales.
El público reaccionó con entusiasmo ante los diseños más llamativos, celebrando la creatividad detrás de cada propuesta.
La producción destacó por su impecable iluminación, que ayudó a realzar colores, texturas y el brillo natural de cada atuendo.
Esta etapa permitió evaluar el porte y la capacidad de cada candidata para imponerse con elegancia en un escenario internacional.
Las aspirantes dieron un paso decisivo rumbo a la final, en una competencia por la corona que parece más reñida que nunca.