Miss Jamaica fue hospitalizada tras sufrir caída durante preliminar de Miss Universo

Tailandia.

La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, la doctora Gabrielle Henry, fue hospitalizada este miércoles tras una aparatosa caída ocurrida durante la ronda de gala en la competencia preliminar.

El incidente ha generado preocupación entre seguidores del certamen y otras delegadas, y aún no se confirma si podrá competir en la final.

Según informó la organización Miss Universe Jamaica, Henry cayó del escenario principal mientras desfilaba con su vestido de noche. Inmediatamente tras la caída, personal médico ingresó al escenario para asistirla, y fue retirada en camilla hacia un área médica privada.

Fue trasladada al Paolo Rangsit Hospital en Bangkok, donde los médicos han realizado pruebas para descartar lesiones graves. La organización confirmó que, según los primeros exámenes, no presenta heridas que pongan en riesgo su vida, aunque continúa bajo observación.

FOTOS: Alejandra Fuentes impacta en Tailandia con majestuoso vestido de gala

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mark McDermoth, codirector de la organización nacional de Miss Universo en Jamaica, declaró que su familia —incluyendo su madre y su hermana— la acompañó al hospital, y pidió al público “mantener una actitud positiva, levantarla en oración y enviar buenos deseos mientras recibe atención médica”.