Renuncia juez del Miss Universo por supuestas irregularidades

Miss Universo 2025 vuelve a estar en el ojo de la tormenta. A pocas horas de la competencia preliminar, el músico y empresario franco-libanés Omar Harfouch anunció su renuncia inmediata al panel de jueces, alegando graves irregularidades en el proceso de selección de las semifinalistas. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Harfouch calificó el certamen como una “farsa” y aseguró que las 30 semifinalistas ya habían sido elegidas sin la participación de los jueces oficiales. Según su denuncia, un jurado no oficial habría evaluado a las 122 candidatas, dejando de lado al comité designado por la organización. La polémica se intensificó debido a que Harfouch compartió imágenes y mensajes que evidenciarían tensiones con Raúl Rocha, presidente de la Miss Universe Organization. El empresario afirmó haber tenido una “conversación irrespetuosa” con Rocha, lo que precipitó su salida.

La renuncia de Harfouch no fue un hecho aislado. Horas después, el exfutbolista francés Claude Makélélé también anunció su retiro del panel de jueces, sumándose a las críticas por la falta de transparencia en el concurso. Ambos habían sido presentados en octubre como parte del jurado junto a Andrea Meza, Miss Universo 2020; la actriz venezolana Sharon Fonseca; y el periodista cubano Ismael Cala. La salida de dos miembros en menos de 24 horas dejó en entredicho la credibilidad del certamen. La organización de Miss Universo respondió de manera escueta, asegurando que el concurso "mantiene su compromiso con la transparencia y la diversidad" y que la final se desarrollará según lo previsto en Tailandia el próximo 21 de noviembre.