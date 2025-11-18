Anuncian nueva fecha para el concierto de Manuel Turizo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La productora BMP Show, a cargo del concierto que el cantante colombiano Manuel Turizo dará en San Pedro Sula, anunció un cambio en la fecha de su esperada presentación en la ciudad.

Originalmente programado para el jueves 4 de diciembre, el evento se realizará ahora el jueves 11 de diciembre de 2025, en el mismo lugar: el estacionamiento del Comisariato Los Andes.

"Por este medio, comunicamos al público en general, que debido a la cercanía del evento con las elecciones generales del país, a realizarse el domingo 30 de noviembre del presente año, hemos decidido trasladar la fecha del show al 11 de diciembre de 2025", dice el comunicado publicado en las redes sociales de BMPShow.

El concierto forma parte del “201 Tour”, con el que Turizo recorre Latinoamérica presentando sus más recientes éxitos como “Mírame Ahora”, “La Bachata” y “Éxtasis”, además de los temas que lo consolidaron como una de las voces más populares del pop urbano.