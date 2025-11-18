Anuncian nueva fecha para el concierto de Manuel Turizo en San Pedro Sula

La productora BMP Show, a cargo del concierto que el cantante colombiano Manuel Turizo dará en San Pedro Sula, anunció un cambio en la fecha de su esperada presentación en la ciudad.
Originalmente programado para el jueves 4 de diciembre, el evento se realizará ahora el jueves 11 de diciembre de 2025, en el mismo lugar: el estacionamiento del Comisariato Los Andes.
"Por este medio, comunicamos al público en general, que debido a la cercanía del evento con las elecciones generales del país, a realizarse el domingo 30 de noviembre del presente año, hemos decidido trasladar la fecha del show al 11 de diciembre de 2025", dice el comunicado publicado en las redes sociales de BMPShow.
El concierto forma parte del “201 Tour”, con el que Turizo recorre Latinoamérica presentando sus más recientes éxitos como “Mírame Ahora”, “La Bachata” y “Éxtasis”, además de los temas que lo consolidaron como una de las voces más populares del pop urbano.
La productora agregó que los boletos adquiridos tendrán validez en la nueva fecha sin necesidad de realizar cambios.
Los boletos continúan disponibles en los quioscos de BM Tickets ubicados en City Mall, Diunsa salida a La Lima, y en línea. Los precios se mantienen a un precio de L 3,100 y 1,300 lempiras para Zona BMT y General, respectivamente.
Turizo acumula ‘hits’ desde que despuntó en 2017, con solo 17 años, con la pegadiza 'Una lady como tú', hasta el día de hoy, y tiene numerosos temas con otras estrellas, como 'Vagabundo', compartido con Sebastián Yatra y Béele, o 'Una vaina loca' con Ozuna.