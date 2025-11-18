Julión Álvarez regresa a Honduras tras el éxito de su concierto en Tegucigalpa

Julión Álvarez, conocido como el “Rey de la música regional mexicana”, vuelve a incluir a Honduras en su mapa de presentaciones.
Tras un show multitudinario en Tegucigalpa, donde miles de fanáticos corearon clásicos como “Te hubieras ido antes” y “Regalo de Dios”, la empresa E3Live confirmó en sus redes sociales que el cantante regresará al país para reencontrarse con su público hondureño.
La respuesta del público capitalino fue tan contundente que la producción decidió extender la gira y preparar nuevas fechas en territorio nacional. Así lo anunció la productora hondureña en sus cuentas oficiales. La próxima parada será San Pedro Sula, ciudad que espera con entusiasmo la llegada del artista.
En un video publicado por E3Live, se muestra el Estadio Francisco Morazán, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula. De fondo, una guitarra interpreta una canción de Julión, lo que ha generado gran expectativa de que el concierto se celebre en ese lugar. Por esta razón, se ha solicitado que el evento se cambie al Estadio Olímpico, dada la majestuosidad del artista.
Aunque no informaron sobre la fecha del evento, es posible que este sea durante los primeros meses del próximo año, pues el artista ya tiene confirmadas varias fechas para lo que resta del 2025.
Se trata de una oportunidad única para que los seguidores de la zona noroccidental del país vivan la experiencia de un espectáculo que combina tradición, romanticismo y la fuerza del regional mexicano.
El concierto en la capital, también organizado por E3Live, fue descrito como una verdadera fiesta: un despliegue de luces, sonido impecable y la energía característica de Julión y su Norteño Banda.
JULIÓN SE FUE EMOCIONADO DE HONDURAS
Más allá de la música, el regreso de Julión Álvarez reafirma el vínculo que el artista ha creado con los hondureños. Tras su visita al país, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde compartió lo bien que la pasó.
“Tuvimos un evento súper bonito. A toda esa gente de Tegucigalpa, mil gracias por el apoyo, por la manera en que reciben la música de Julión Álvarez y su Norteño Banda. Sabíamos que iba a ser un evento lleno, pero no sabíamos qué tan conocida era la música de Julión Álvarez y su Norteño Banda”, expresó con evidente emoción mientras esperaba en la capital hondureña su avión hacia México.
“Fue una satisfacción muy bonita. Disfrutamos muchísimo el evento. Disfruté mucho poder llegar a Tegucigalpa. Sinceramente, jamás imaginé conocer y jamás imaginé que fuéramos tan bien recibidos. Escuchamos a la gente cantar, oiga, exagerado, nos la disfrutamos muchísimo”, declaró el artista de 42 años, quien recientemente ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música de Banda con su más reciente producción discográfica “42-18”.
“Creo que no soy el único sorprendido. Varios de los integrantes de la banda volteábamos y nos decíamos: ‘Mira qué bonito, qué chingón, qué agradecidos estamos con toda esa gente de Tegucigalpa’. Sabemos que vino mucha gente incluso de Guatemala y de otras ciudades de Honduras. Fue bien bonito evento y esperamos se la hayan pasado bien”, agregó Julión, antes de concluir su transmisión en vivo recordando que el 21 de noviembre estará en Nicaragua y el 22 en Costa Rica.