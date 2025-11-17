Julión Álvarez sobre detención de su piloto privado: "Hagan caso omiso a la información falsa”

Ciudad de México.

El cantante mexicano Julión Álvarez desmintió este domingo, a través de su cuenta de Instagram, la detención por la Policía Nacional de Honduras de su piloto privado, José Alvarado, luego de que se difundiera la noticia de la captura por "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

“Mi piloto, José Alvarado, y copiloto, Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas (horas) en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano”, manifestó el artista del género regional mexicano, el pasado domingo 16 de noviembre.

En esta misma publicación pidió a los medios de comunicación y al público que “hagan caso omiso a la información falsa”, la cual, afirmó que se estuvo divulgado en redes sociales.

La información que desmiente el músico, de 42 años, se refiere a la detención de su piloto privado por la Policía Nacional de Honduras en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, luego de haber ofrecido un concierto el sábado en la capital del país.