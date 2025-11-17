Jencarlos Canela se compromete con su novia 14 años menor

El reconocido actor y cantante cubanoamericano Jencarlos Canela sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con la joven tenista británica Olivia Elliott, de 23 años.
La noticia se dio a conocer el pasado 16 de noviembre a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y un emotivo video de la propuesta.
La escena fue digna de una película romántica: al atardecer, con el mar como testigo, Canela se arrodilló para pedirle matrimonio a Elliott. “Me honró diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.
En medio de una etapa de plenitud personal y profesional, Canela expresó que su relación con Olivia ha transformado su manera de ver el amor y lo ha llevado a contemplar un futuro compartido.
En una carta dirigida a su prometida, el cantante prometió: “Proteger tu corazón, escuchar incluso cuando es difícil, reír contigo, crecer contigo y nunca dejar de elegirte”.
La noticia generó gran repercusión en el mundo del espectáculo, incluso con reacciones de figuras cercanas al artista, como su expareja y madre de su hijo, la actriz Gaby Espino.
Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha de la boda, el compromiso marca un nuevo capítulo en la vida del intérprete de “Búscame” y “Baby”. Con este gesto, Canela reafirma su deseo de