Jencarlos Canela se compromete con su novia 14 años menor

Miami, Florida.

El reconocido actor y cantante cubanoamericano Jencarlos Canela sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con la joven tenista británica Olivia Elliott, de 23 años.

La noticia se dio a conocer el pasado 16 de noviembre a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes y un emotivo video de la propuesta.

La escena fue digna de una película romántica: al atardecer, con el mar como testigo, Canela se arrodilló para pedirle matrimonio a Elliott. “Me honró diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

En medio de una etapa de plenitud personal y profesional, Canela expresó que su relación con Olivia ha transformado su manera de ver el amor y lo ha llevado a contemplar un futuro compartido.