Fresh Bodden rompe fronteras con "Las XII", un raspe junto a Lion Fiah

La música es un lazo especial que une distintas culturas, generaciones, pasiones y gustos. Así lo refleja el artista hondureño Fresh Bodden, quien con su más reciente sencillo, “Las XII”, mezcla su creatividad y escencia con la del colombiano Lion Fiah.

Este lanzamiento reúne talento internacional, ya que también cuenta con el asombroso trabajo del productor y DJ italiano Kybba —radicado en Ámsterdam y considerado pionero del Basshall—.

El tema combina la esencia del Dancehall con los ritmos característicos del Caribe, afianzando el sello artístico de Fresh, "Raspe foreva", como una propuesta que supera fronteras.

El tema sobresale por su vibra nocturna y su pegajoso ritmo, fue grabado en Medellín, Colombia, y producido por Gangsta, una figura clave del género urbano latino.

El videoclip, dirigido por RSK Fama Films, fue filmado entre la Comuna 3 de Medellín y la ciudad de Bogotá, capturando la autenticidad y el espíritu cultural que impulsan este nuevo proyecto.