Fresh Bodden rompe fronteras con "Las XII", un raspe junto a Lion Fiah

La música es un lazo especial que une distintas culturas, generaciones, pasiones y gustos. Así lo refleja el artista hondureño Fresh Bodden, quien con su más reciente sencillo, “Las XII”, mezcla su creatividad y escencia con la del colombiano Lion Fiah.
Este lanzamiento reúne talento internacional, ya que también cuenta con el asombroso trabajo del productor y DJ italiano Kybba —radicado en Ámsterdam y considerado pionero del Basshall—.
El tema combina la esencia del Dancehall con los ritmos característicos del Caribe, afianzando el sello artístico de Fresh, "Raspe foreva", como una propuesta que supera fronteras.
El tema sobresale por su vibra nocturna y su pegajoso ritmo, fue grabado en Medellín, Colombia, y producido por Gangsta, una figura clave del género urbano latino.
El videoclip, dirigido por RSK Fama Films, fue filmado entre la Comuna 3 de Medellín y la ciudad de Bogotá, capturando la autenticidad y el espíritu cultural que impulsan este nuevo proyecto.
Lion Fiah, un "flow" inigualable en el dancehall
Con más de 15 años de trayectoria, Lion Fyah es una de las voces más representativas del dancehall en Colombia. Su energía en el escenario le ha permitido presentarse junto a artistas como Arcángel, Eladio Carrión, Bless y Ñengo Flow, fortaleciendo una carrera firme dentro de la escena urbana.
Mientras tanto, Kybba —DJ y productor originario de Italia— lidera el movimiento Basshall, una propuesta que mezcla sonidos globales con influencias latinas y caribeñas. Su trabajo ha acumulado cientos de millones de reproducciones y lo ha posicionado como un referente internacional del género.
A pocas semanas de haberse compartido el adelanto de “Las XII”, el video ya se ha convertido en tendencia viral en plataformas digitales, anticipando el alcance de una colaboración que reúne tres culturas musicales en una sola propuesta vibrante.
Con el respaldo de Life Music Company, Fresh Bodden sigue fortaleciendo su presencia internacional. Actualmente desarrolla nueva música que verá la luz pronto, entre ella una colaboración grabada recientemente con un reconocido artista jamaicano, con la que busca seguir ampliando los horizontes del Raspe y posicionar a Honduras como un punto clave del Caribe urbano.
Puede ver la entrevista completa de Fresh Bodden y Lion Fiah a continuación: