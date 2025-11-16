Britney Spears reaparece en una fiesta con Kim Kardashian

Estados Unidos.

La cantante Britney Spears protagonizó una auténtica "Slumber Party" el pasado viernes por la noche al lado de Kim y Khloé Kardashian, durante una visita a la mansión de Hidden Hills de la fundadora de SKIMS.

A través de redes sociales, Kim, de 45 años, compartió un par de fotografías en las que posa con su clásico ángulo de selfie, mientras Spears, de 43, aparece sacando la lengua en un gesto juguetón.

Bajo el mensaje "Calabasas Nights", la imagen muestra a ambas recostadas en la cama, acompañadas por Khloé Kardashian, de 41 años.

En una segunda imagen, tomada por Cade Hudson -mánager de Britney y amigo cercano- los cuatro aparecen sentados uno al lado del otro en el dormitorio, iluminados por una intensa luz rosa ambiental que dominaba el espacio.

Para la velada, Spears eligió un conjunto amarillo y blanco; Kim usó una bata negra con el cabello recogido en un moño tirante; mientras que Khloé optó por un pijama con motivos navideños y ondas suaves en el cabello.