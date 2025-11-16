Britney Spears reaparece en una fiesta con Kim Kardashian

La cantante Britney Spears protagonizó una auténtica "Slumber Party" el pasado viernes por la noche al lado de Kim y Khloé Kardashian, durante una visita a la mansión de Hidden Hills de la fundadora de SKIMS.
A través de redes sociales, Kim, de 45 años, compartió un par de fotografías en las que posa con su clásico ángulo de selfie, mientras Spears, de 43, aparece sacando la lengua en un gesto juguetón.
Bajo el mensaje "Calabasas Nights", la imagen muestra a ambas recostadas en la cama, acompañadas por Khloé Kardashian, de 41 años.
En una segunda imagen, tomada por Cade Hudson -mánager de Britney y amigo cercano- los cuatro aparecen sentados uno al lado del otro en el dormitorio, iluminados por una intensa luz rosa ambiental que dominaba el espacio.
Para la velada, Spears eligió un conjunto amarillo y blanco; Kim usó una bata negra con el cabello recogido en un moño tirante; mientras que Khloé optó por un pijama con motivos navideños y ondas suaves en el cabello.
Aunque la reunión tomó por sorpresa a muchos seguidores, Spears y las Kardashian mantienen una relación cercana desde hace años. En 2021, tras el estreno del documental "Framing Britney Spears", Kim expresó públicamente su apoyo a la cantante, criticando la persecución mediática que vivió durante años.
"Puede quebrar incluso a la persona más fuerte. Nadie merece ser tratado con tanta crueldad", escribió entonces en redes sociales.
Ese mismo año, una fuente cercana a Page Six reveló que la estrella de Las Kardashian se había puesto en contacto con Britney para ofrecerle ayuda durante su batalla legal por la tutela que enfrentaba desde hacía 13 años.
"Le hizo saber que haría todo lo posible para ayudarla a ganar su batalla", reveló.
Kim y Britney, además, comparten una larga amistad con Paris Hilton y coincidieron frecuentemente en la escena social de principios de los 2000. La última vez que habían sido fotografiadas juntas antes de este reciente reencuentro fue en una fiesta posterior a los premios Grammy en 2012.