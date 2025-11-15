Angélica Vale reacciona a su supuesta infidelidad a Otto Padrón

México.

El divorcio de la actriz de telenovelas, Angélica Vale, y del empresario, Otto Padrón, sigue dando de qué hablar en la industria del espectáculo debido a los distintos rumores que han surgido sobre el motivo de su separación después de 14 años de matrimonio.

Uno de los rumores que tomó más fuerza es aquel que dice que la protagonista de la telenovela "La fea más bella" le fue infiel a Otto Padrón con un bailarín identificado como Julio Ramírez. Otra información detalla que Angélica Vale estaba cansada de mantener al empresario.

En medio de los constantes rumores sobre el motivo de su divorcio, Angélica Vale, una de las actrices más famosas en México, rompió el silencio durante el programa de radio que conduce. La también actriz de teatro reaccionó a toda la información que ha surgido alrededor de su separación.