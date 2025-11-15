Conmoción en Hollywood: estrella de 'Grey's Anatomy' tiene cáncer

El actor James Pickens Jr., una de las figuras más veteranas de la aclamada serie médica Grey's Anatomy, ha conmovido a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

La noticia adquiere un matiz particular, ya que su personaje en la ficción, el Dr. Richard Webber, también enfrenta un diagnóstico de cáncer en la trama actual del programa.

"No es la clase de noticia que nadie quiere escuchar, pero, para ser honesto, el cáncer de próstata es hereditario en mi familia", declaró Pickens en una entrevista con Black Health Matters. "Mi padre lo padeció. Tenía muchos hermanos; varios de ellos también lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado".

Por suerte, Pickens, de 71 años de edad, nunca ha conocido a nadie que haya muerto a causa de esa enfermedad.

“Tengo un primo hermano de 90 años, que aún vive; él la tuvo”, explicó. “Su hijo también la tiene. Un par de sus hermanos la tuvieron. Que yo sepa, nadie ha fallecido a causa de ella”.