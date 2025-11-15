Conmoción en Hollywood: estrella de 'Grey's Anatomy' tiene cáncer

El actor James Pickens Jr., una de las figuras más veteranas de la aclamada serie médica Grey's Anatomy, ha conmovido a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con cáncer de próstata.
La noticia adquiere un matiz particular, ya que su personaje en la ficción, el Dr. Richard Webber, también enfrenta un diagnóstico de cáncer en la trama actual del programa.
"No es la clase de noticia que nadie quiere escuchar, pero, para ser honesto, el cáncer de próstata es hereditario en mi familia", declaró Pickens en una entrevista con Black Health Matters. "Mi padre lo padeció. Tenía muchos hermanos; varios de ellos también lo tuvieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado".
Por suerte, Pickens, de 71 años de edad, nunca ha conocido a nadie que haya muerto a causa de esa enfermedad.
“Tengo un primo hermano de 90 años, que aún vive; él la tuvo”, explicó. “Su hijo también la tiene. Un par de sus hermanos la tuvieron. Que yo sepa, nadie ha fallecido a causa de ella”.
Pickens ha interpretado al Dr. Richard Webber durante las 22 temporadas de “Grey’s Anatomy”. Entre sus otros trabajos en televisión se incluyen “The Conners”, “Roseanne” y “The X-Files”.
Tras realizarse una prueba rutinaria de PSA (antígeno prostático específico), el médico de Pickens le solicitó una resonancia magnética, que reveló algo sospechoso. Posteriormente, se le practicó una biopsia, que confirmó la presencia del tumor. Este no se había extendido y fue extirpado de inmediato.
"Lo detectamos muy pronto, y por eso consideraron que era la mejor opción", explicó Pickens. "Tengo una variante poco común. Prefirieron ser precavidos y mantenerlo bajo vigilancia. Era tan poco frecuente que querían asegurarse de cumplir con todos los requisitos. Pero nunca habían visto un caso detectado tan precozmente como el mío".
Además de la actuación, James es un entusiasta jinete y competidor de rodeo, participando en eventos de lazado de ganado en todo el país como miembro del equipo del Campeonato de Lazo de los Estados Unidos.
Está casado con Gina Taylor, una exmiembro del grupo de música disco Musique, desde 1984, y tienen dos hijos que también aspiran a carreras en el mundo del espectáculo.