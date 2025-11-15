Cristian Castro rompe el silencio y revela la razón de su ruptura con Mariela Sánchez

Salió a la luz la ruptura sentimental entre Cristian Castro y Mariela Sánchez. A pesar de que la pareja tenía la intención de llagar al altar a principios de 2026, la modelo confesó que su historia de amor había terminado por una supuesta infidelidad de parte del cantante.
Resulta que distintos medios de la farándula compartieron un video donde se le ve muy cercano a Cristian Castro con una mujer que fue identificada como Marcela de Filippis, presidenta de uno de sus clubs de fans. Ante esta situación, Mariela Sánchez confesó que su noviazgo con el cantante había terminado de manera abrupta.
Cristian Castro concedió una entrevista para el programa "El Siete" donde habló de la reciente ruptura sentimental que tuvo con la modelo, Mariela Sánchez, con quien tenía planes de boda para el siguiente año.
En la plática, el intérprete de "No podrás" y "Azul" aseguró que su ruptura con Mariela Sánchez no fue de manera abrupta como lo aseguró la modelo. Explicó que desde hace meses estaban pasando por un complicado momento, por lo que tomaron la decisión de poner punto final a su historia de amor.
"Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, ni nada. Está hablado hace meses, venimos, lamentablemente, perdiendo control, perdiendo realmente armonía, cosas esenciales de la relación", contó.
De manera contundente, el hijo de Verónica Castro dijo que en los últimos meses tenía mucha fricción con Mariela Sánchez y pactaron que el llegar a Córdoba, Argentina, se iban a separar. El cantante desmintió que haya engañado a la modelo con Marcela de Filippis, por lo que pidió no caer en los rumores de una supuesta infidelidad.