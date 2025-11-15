Michelle Salas enfrenta problema de salud y tendrá que ser operada

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle Salas, confesó que tiene un problema de salud por el que tendrá que ser operada.
La influencer mexicana de moda y belleza, de 36 años de edad, reveló que le realizarán una nueva cirugía de rodilla y admitió que se trata de un proceso “duro”. Pese a esto, destacó que sabe que es necesario cuidar de su bienestar físico, sobre todo porque sufrió una lesión que ha derivado en dolores y problemas de movilidad.
Durante una entrevista para la revista “Quién”, Michelle Salas ahondó en el problema de salud y expuso que los médicos le informaron que una parte del menisco se desprendió. Por lo mismo, la it girl mexicana le tendrán que realizar una artroscopia, que consiste en extraer el fragmento que causa los bloqueos.
“Se me ha bloqueado alrededor de cuatro veces en los últimos meses, y el dolor es tan fuerte que me deja completamente inmovilizada”, dijo Michelle.
Aunque Michelle Salas se mantiene optimista, confesó que el problema de salud ha afectado su vida personal y profesional porque está limitada para ciertas actividades e incluso ha tenido que dejar pasar oportunidades laborales.
Michelle Salas no precisó cuándo será operada, solo dijo que será próximamente. Posteriormente, tendrá que estar en recuperación y luego en fisioterapia, a fin de que paulatinamente recupere la movilidad y fuerza.