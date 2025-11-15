Ofelia Medina casi queda desfigurada tras un accidente doméstico

En “Masterchef celebrity 2025", Ofelia Medina demostró su pasión por la cocina y dejó ver que su entrega no se limita al escenario. Sin embargo, pocos saben que hace algunos años sufrió un grave accidente doméstico que casi le cambia la vida y que le dejo fuertes quemaduras.
El accidente ocurrió mientras utilizaba un asador. Ofelia Medina creyó que estaba apagado y le echó alcohol, lo que provocó una fuerte llamarada que le quemó el cuello, el pecho y parte del rostro. Desde entonces, suele cubrirse esas zonas, ya que le quedó una cicatriz visible.
“Íbamos a hacer carne asada en un asador y creí que estaba apagado, pero en realidad seguía encendido. Como pensé que ya no tenía fuego, traté de encenderlo echándole alcohol... y se prendió. Me quemó; fue gravísimo. Estuve como dos meses internada en el hospital”, contó.
“Mi cara era una ampolla, pero fui muy bien tratada por una doctora, la doctora Esther Carrillo. Tengo una gran cicatriz, tuve miedo... cuando me vi pensé: ‘se acabó’. Ahora me cubro y ya no se nota tanto, pero por lo menos salvé el rostro porque estuve en las mejores manos”, relató la actriz.
La intérprete yucatéca reconoció que, aunque las cicatrices permanecen, su recuperación fue un verdadero milagro gracias a la atención médica que recibió.