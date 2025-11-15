Mar Contreras les responde a sus haters y asegura “en la vida hay cosas peores”

La actriz y cantante Mar Contreras, de 44 años de edad, realizó un en vivo en TikTok y aprovechó para dirigirse a sus haters, a quienes les envió varios mensajes, entre los que destaca uno: “en la vida hay cosas peores”, haciendo referencia a las críticas que hacen de ella.
Desde la comodidad de su casa y en compañía de su esposo, el chef Julio Aguilar, la actriz de “Teresa” respondió preguntas, lo que dio pie a que hablara de los malos comentarios que recibe desde que participó en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” -que concluyó el pasado 5 de octubre- e incrementaron tras dar a conocer su protagónico en “Mentiras, el musical”.
“La verdad, me han pasado tantas cosas... Siempre hay que ver pa’ delante, no hay punto de retorno. Lo único que nos queda es seguir adelante, ¿por qué?... ¡Porque ya no hay cómo ir pa’ atrás!”, expresó Mar Contreras durante el en vivo, quien leyó el siguiente comentario “no te desanimes, Mar, así es el hate. Te amamos y siempre te vamos a apoyar”.
Tras hacer esta reflexión acerca de las críticas y sus haters, Mar Contreras expuso que está confundida porque “es raro” recibir una ola de comentarios negativos y de manera constante. Pese a esto, la protagonista de “Mentiras, el musical” también aseguró que sabe que hay cosas peores en la vida.