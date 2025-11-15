Mar Contreras les responde a sus haters y asegura “en la vida hay cosas peores”

México.

La actriz y cantante Mar Contreras, de 44 años de edad, realizó un en vivo en TikTok y aprovechó para dirigirse a sus haters, a quienes les envió varios mensajes, entre los que destaca uno: “en la vida hay cosas peores”, haciendo referencia a las críticas que hacen de ella.

Desde la comodidad de su casa y en compañía de su esposo, el chef Julio Aguilar, la actriz de “Teresa” respondió preguntas, lo que dio pie a que hablara de los malos comentarios que recibe desde que participó en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” -que concluyó el pasado 5 de octubre- e incrementaron tras dar a conocer su protagónico en “Mentiras, el musical”.