Julión Álvarez conquista Honduras con una noche de euforia norteña

Tegucigalpa, Honduras.

Aún faltaban un par de horas para el inicio del concierto, pero ya se escuchaba la voz de Julión Álvarez y su Norteño Banda en las radios de quienes buscaban estacionarse afuera del estadio Héctor "Chochi" Sosa de Tegucigalpa. Diversos buses se alineaban a las orillas de la calle, evidencia de que cientos de fanáticos habían viajado desde distintos puntos del país para vivir esta noche mexicana. Los murmullos, las risas y las pláticas anticipaban la primera visita del chiapaneco a Honduras, generando una atmósfera llena de expectación. Todos lo intuían: cuando el reloj marcara las 10:00 de la noche, el "rey de la taquilla" saltaría al escenario, y así fue. Las pantallas se tiñeron de verde, blanco y rojo, evocando la bandera mexicana, mientras la veintena de músicos que lo acompaña ofrecía una introducción instrumental que predecía la tonalidad de la velada. Los primeros compases de "Pongámonos de acuerdo" marcaron la aparición de Julio César Álvarez Montelongo (Chiapas, 1983), quien con un cálido "Qué hay, Honduras" rompió el hielo y enseguida interpretó "Fuentes de Ortiz", de Ed Maverick.

El concierto formó parte de la gira que acompaña su más reciente disco, “42 18”, con el cual Álvarez obtuvo el Latin Grammy a Mejor álbum de música banda. Cada gesto, sonrisa o reverencia del artista se integraba a la narrativa musical, haciendo que la interacción con el público se sintiera natural y fluida. No por nada es elogiado por su “humildad y carisma”. “Muy buenas noches, Honduras. Mil gracias por tan bonito recibimiento. Es la primera vez que pisamos estos terrenos y esperamos que sea la primera de muchas noches juntos. Los invitamos a disfrutar, a cantar, a bailar y a enamorar. Esperamos que de nuestra parte se dé todo para complacerlos”, dijo antes de interpretar “Rey sin reina”, “Regalo de Dios”, “Lo tienes todo” y “Ojos verdes”, donde destacó la arquitectura instrumental de su norteño-banda. Luego, Álvarez presentó “Corazón mágico”, tema que marcó su debut como solista, seguido de “Perdón ¿por qué?” y “La María”, intercalando sorpresas como la versión de “Sopa de caracol”, de Banda Blanca.