Billie Eilish llama 'patético cobarde' a Elon Musk

Estados Unidos.

La estrella del pop Billie Eilish volvió a ser tendencia, esta vez no por su música, sino por sus palabras.

En Instagram, la cantante de 23 años lanzó un duro mensaje contra Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, a quien calificó de "un maldito cobarde patético" .

El comentario surgió tras conocerse que Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo gracias a un paquete de acciones aprobado por Tesla. Eilish cuestionaba que semejante fortuna no se destinara a causas urgentes como acabar con el hambre o reconstruir Gaza.

El ataque público de Billie se produjo después de que compartiera una publicación de Instagram del movimiento My Voice, My Choice, que comenzaba con una imagen del empresario y un texto que decía: "Elon Musk se convirtió en el primer multimillonario del mundo, esto es lo que podría hacer con él".