Billie Eilish llama 'patético cobarde' a Elon Musk

La estrella del pop Billie Eilish volvió a ser tendencia, esta vez no por su música, sino por sus palabras.
En Instagram, la cantante de 23 años lanzó un duro mensaje contra Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, a quien calificó de "un maldito cobarde patético" .
El comentario surgió tras conocerse que Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo gracias a un paquete de acciones aprobado por Tesla. Eilish cuestionaba que semejante fortuna no se destinara a causas urgentes como acabar con el hambre o reconstruir Gaza.
El ataque público de Billie se produjo después de que compartiera una publicación de Instagram del movimiento My Voice, My Choice, que comenzaba con una imagen del empresario y un texto que decía: "Elon Musk se convirtió en el primer multimillonario del mundo, esto es lo que podría hacer con él".
Las imágenes que compartió sugerían formas en que Musk podría ayudar al mundo, incluyendo afirmaciones de que podría "acabar con el hambre en el mundo", "salvar especies en peligro de extinción" y "reconstruir Gaza". Billie sugirió que el hombre más rico del mundo podría hacer aún más, escribiendo: "Etc...".
Las redes sociales estallaron: Miles de fans aplaudieron la valentía de la artista, y otros defendieron al empresario, argumentando que su dinero impulsa avances tecnológicos.
Esta no es la primera vez que la artista arremete contra los poderosos del mundo, ya que el mes pasado instó a los multimillonarios a donar sus fortunas a los necesitados.
En su intervención en los Premios a la Innovación del Wall Street Journal, a los que asistió el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, la cantante de 23 años dijo: "Estamos en un momento en el que el mundo está realmente mal y realmente oscuro, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país. Yo diría que si tienes dinero, sería estupendo usarlo para buenas causas, y tal vez dárselo a algunas personas que lo necesitan".