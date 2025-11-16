VIDEO: Miss Estonia sacude al Miss Universe 2025 con críticas al jurado

Tailiandia.

La representante de Estonia en el Miss Universe 2025, Brigitta Schaback, se ha convertido en tendencia tras unas declaraciones que encendieron el debate en la farándula internacional.

A pocos días de la gala final en Bangkok, la candidata expresó su preocupación sobre la composición del jurado, integrado por personalidades como Andrea Meza (Miss Universo 2020), Romero Britto (artista brasileño), Omar Harfouch (empresario franco-libanés), Sharon Fonseca (modelo venezolana), Claude Makélélé (exfutbolista francés) e Ismael Cala (periodista cubano).

Brigitta Schaback señaló que, aunque respeta la trayectoria de cada miembro, considera que la mezcla de perfiles artísticos y mediáticos podría “restar objetividad en la evaluación de las candidatas”.

Todo comenzó cuando una entrevista se acercó a Miss Estonia y esta le dijo que quería decir algo muy importante ante las cámaras.

"Tengo una declaración para hacer. ¿Estás en vivo?", preguntó Miss Estonia al inicio del clip. "Sí, estoy en vivo", respondió la reportera.

"Tengo una declaración para hacer. Estoy aquí en Miss Universe porque Miss Universe permite a las mujeres transgénero, a las madres, mujeres casadas, a ser. Y, ¿sabes? Esto es sobre inclusión. Es sobre tener oportunidades iguales. Y yo también lo creo así. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Porque lo creo", expresó Brigitta Schaback, de 28 años.