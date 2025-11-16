VIDEO: Miss Estonia sacude al Miss Universe 2025 con críticas al jurado

La representante de Estonia en el Miss Universe 2025, Brigitta Schaback, se ha convertido en tendencia tras unas declaraciones que encendieron el debate en la farándula internacional.
A pocos días de la gala final en Bangkok, la candidata expresó su preocupación sobre la composición del jurado, integrado por personalidades como Andrea Meza (Miss Universo 2020), Romero Britto (artista brasileño), Omar Harfouch (empresario franco-libanés), Sharon Fonseca (modelo venezolana), Claude Makélélé (exfutbolista francés) e Ismael Cala (periodista cubano).
Brigitta Schaback señaló que, aunque respeta la trayectoria de cada miembro, considera que la mezcla de perfiles artísticos y mediáticos podría “restar objetividad en la evaluación de las candidatas”.
Todo comenzó cuando una entrevista se acercó a Miss Estonia y esta le dijo que quería decir algo muy importante ante las cámaras.
"Tengo una declaración para hacer. ¿Estás en vivo?", preguntó Miss Estonia al inicio del clip. "Sí, estoy en vivo", respondió la reportera.
"Tengo una declaración para hacer. Estoy aquí en Miss Universe porque Miss Universe permite a las mujeres transgénero, a las madres, mujeres casadas, a ser. Y, ¿sabes? Esto es sobre inclusión. Es sobre tener oportunidades iguales. Y yo también lo creo así. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Porque lo creo", expresó Brigitta Schaback, de 28 años.
@vjnomsodxnangngam 🎥คลิปบทสัมภาษณ์ ชี MUเอสโทเนีย ชีขอให้เผยแพร่ให้ชี “การถามสถานะการแต่งงาน ไม่ควรมีที่ MU เพราะในเมื่อองค์กรสามารถเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนมาประกวดได้ และไม่ควรใช้สิ่งนี้ตัดสินในการประกวด ” ลองฟังดูนะคะทุกคน #MissUniverseEstonia2025 #vjnomsodxnangngam #The74thMissUniverse #MU2025 ♬ เสียงต้นฉบับ - วีเจนมสด✖️นางงาม (VJnomsod)
"Aplicé para un trabajo en una organización que tiene un valor que resonó conmigo. Y es por eso que estoy aquí. Y, ¿sabes qué? Cuando te aplicas a un trabajo y recibes preguntas sobre tu vida privada, sabes que les dices que pueden hacerte un sabotaje. Y también no estoy tan segura de que todos los jueces compartan los mismos valores de la organización. Realmente creo que todas las mujeres deben tener oportunidades. Y me gustaría ser si la próxima Miss Universe 2025 (Quiero ser alguien que represente algo que nunca ha sido representado por Miss Universe antes", declaró la joven reina de belleza, a lo que la periodista respondió con un "¡Fighting Queen!" (Reina luchadora).
"Sabes, he trabajado en un trabajo corporativo antes. Y sabes, la discriminación está ahí, en silencio. Creo que muchas mujeres lo viven hoy. En mi país, Estonia, y muchos países europeos se considera una discriminación.Es ilegal preguntar sobre la vida personal, si estás casada o no, o si tienes hijos o no. No tengo que proporcionar esta información. Pero tengo que entender que no estoy en mi país. Vengo aquí a respetar a la otra organización, pero me gustaría ver que la organización, que todos los miembros, los miembros del jurado, también compartan los mismos valores que ellos dicen que tienen. Porque yo creo que es la razón por la que estoy aquí. Yo creo en la honestidad y la transparencia", aclaró contundente Brigitta Schaback.
@jenscastro2 😮 ESCANDALO Miss Universe Estonia, Brigitta Schaback, cuenta su verdad sobre la entrevista con el jurado en el Miss Universe 2025. #fyp #missuniverse #missuniverse2025 #misscosmo #missgrandinternational ♬ Terror - Shinjey Kurama
"En este momento, he estado recibiendo tantas mensajes durante esta competencia, y tengo dudas si estoy en el lugar correcto. No estoy segura si debería estar aquí. Porque para mí parece que no quieren que esté aquí. Porque mi persona no puede ser alguien que acepten. Este ha sido mi día, mis últimos dos días, y esta es mi entrevista", culminó la beldad europea.