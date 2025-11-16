  1. Inicio
Bizarrap y Daddy Yankee en la brillan en la fiesta de la NFL

  • 16 de noviembre de 2025 a las 17:57 -
  • Agencia EFE
Bizarrap y Daddy Yankee en la brillan en la fiesta de la NFL

Vista de la actuación de Bizarrap y Daddy Yankee, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín

 JUANJO MARTIN / EFE
Madrid.

El productor argentino Bizarrap y el cantante puertorriqueño Daddy Yankee, ambos ganadores de numerosos premios Grammy Latinos, fueron los encargados de amenizar con su música el descanso del partido de la NFL que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu con empate (6-6) entre Miami Doplhins y Washington Commanders.

Al igual que en la Super Bowl, el partido en Madrid incluyó un espectáculo al descanso, en el que Bizarrap y Daddy Yankee interpretaron por primera vez en directo su reciente sesión musical titulada 'Daddy Yanke: BZRP Music Sessions Vol.0/66".

La actuación vino acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales, luces incandescentes de diferentes colores por las pantallas del estadio y un grupo de diferentes percusionistas dando ritmo a los miles de aficionados que corearon las canciones, muchos de ellos con el teléfono móvil grabando y haciendo fotografías.

Bizarrap, en su sesión musical, se acordó de artistas con los que ha colaborado en los últimos años como Shakira o Quevedo, mientras que Daddy Yankee aprovechó este partido en Madrid para volver a los escenarios tras casi dos años sin actuar en directo para dedicar su vida a la fe cristiana.

La música de Bizarrap no fue la única que se escuchó durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu puesto que por la megafonía también se escuchó 'La bachata', de Manuel Turizo; 'Berghain', de Rosalía, 'Bamboleo', de los Gipsy Kings, o'La Macarena', de Los del Río.

EFE

