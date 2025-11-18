Claire Danes sintió "vergüenza" por quedar embarazada a los 44 años

Estados Unidos.

La reconocida actriz estadounidense Claire Danes, famosa por su papel en la serie Homeland, reveló recientemente que sintió una mezcla de sorpresa y “vergüenza extraña” cuando descubrió que estaba embarazada a los 44 años.

Durante una entrevista en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la intérprete compartió que nunca imaginó que aún podía concebir a esa edad.

Una confesión sincera

Danes explicó que la noticia la tomó completamente desprevenida: “No me lo esperaba para nada. Y fue raro. De repente, sentí una vergüenza extraña. Me porté mal. Me pillaron fornicando más allá de lo que se suponía que debía hacer”, comentó con humor y franqueza.

"Es toda una aventura. Quiero decir, tengo un adolescente y un niño pequeño al mismo tiempo".

La actriz, hoy de 46 años, describió el proceso como emocionalmente complejo, pues se enfrentó a la idea de ser madre nuevamente en una etapa de la vida que socialmente suele asociarse con otros proyectos personales.

Claire Danes comparte tres hijos con su esposo, el actor británico Hugh Dancy: Cyrus, de 12 años; Rowan, de 7; y una hija de 2 años cuyo nombre la pareja ha decidido mantener en privado.