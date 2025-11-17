Wendy Guevara revela que se someterá a una liposucción

Ciudad de México.

La reconocida influencer mexicana Wendy Guevara, famosa por su carisma y participación en reality shows, anunció que se someterá a una liposucción en las próximas semanas.

La noticia fue confirmada por la propia creadora de contenido, quien aclaró los rumores que circulaban en redes sociales sobre supuestos procedimientos extremos, como la fractura de costillas, desmintiendo categóricamente esas versiones.

En entrevistas recientes, Wendy Guevara explicó que la decisión de pasar por el quirófano responde a su deseo de mejorar su apariencia física, pero también a un cambio de estilo de vida que ha adoptado para garantizar que la cirugía se realice en condiciones óptimas.

“Me opero el 24 de noviembre, este es mi último fin de semana en "El Tenorio Cómico", pero después de la recuperación, si Dios quiere que salga bien, regreso”, contó Guevara.

“Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”.