Miss Israel teme por su vida tras polémica con Miss Palestina: “Es perturbador"

Miss Israel, Melanie Shiraz, afirma haber sido víctima de numerosas amenazas de muerte y varios ataques tras la viralización de un video donde se la ve mirando fijamente a Miss Palestina, Nadeen Ayoub, durante una de las actividades del certamen de Miss Universo.
La joven de 27 años relató cómo comenzaron los insultos pocas horas después de que el video se difundiera en Internet, cuando se empezó a pensar que le había lanzado una mirada despectiva a Nadeen Ayoub en el escenario durante el certamen en Bangkok, Tailandia.
"No sé si el video fue editado o no, pero sin duda fue editado, recortado y montado de tal manera que parecía que yo era la única que miraba así", declaró Miss Israel a Fox News Digital.
"Mis redes sociales se inundaron de comentarios de odio y fragmentos de un video donde parecía que yo estaba justo al lado de ella. Al principio pensé que era un efecto de IA o algo así, luego me di cuenta de que provenía de otra cámara con una perspectiva muy distorsionada", comentó la reina de belleza.
Shiraz afirmó que esperaba recibir mucho odio y un mayor escrutinio solo por ser la representante de Israel, pero que esto no debería provocar comentarios sobre Hitler ni amenazas de muerte.
"Y eso es exactamente lo que he estado recibiendo" —dijo, antes de describir el acoso como gráfico e inquietante.
"Ha llegado al punto de que me dicen: "Quiero violarte y matarte" o "Espero que termines como una de las rehenes que fueron violadas y recibieron un disparo en la cabeza" —dijo—.
"Me han dicho: "Muérete, sucia judía". No quiero ser demasiado explícita, pero es perturbador".
No hay comunicación con Miss Palestina
La reina de belleza israelí dijo que ha intentado hablar y arreglar la situación con Miss Palestina, pero ha sido en vano. "Tenía la esperanza de poder tener un diálogo constructivo con Miss Palestina, tal vez incluso tomarnos algunas fotos juntas y mostrarle al mundo que... Puede ser un ejemplo de paz”, añadió.
Shiraz, quien estudió en la Universidad de California, Berkeley, y obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA), trabajó anteriormente en el sector tecnológico israelí y fundó su propia startup antes de incursionar en los certámenes de belleza.
La controversia en Bangkok también surgió después de que Miss Palestina publicara varias fotos del evento tras el espectáculo.
“También publicó ocho fotos en las que yo aparecía en todas”, recordó Shiraz. “Obviamente no eran buenas fotos mías, y en algunas estaba mirando en esa dirección, o lo que parecía ser esa dirección. Le pedí que las borrara, y solo borró una o dos, pero no todas”.
“Durante la competencia, me di cuenta de que había un camarógrafo enfocado directamente en ella, y yo estaba justo detrás”, dijo. “También me percaté de que ese camarógrafo solo la enfocaba a ella, y por lo tanto a mí, y parecía haber algún tipo de comunicación entre ellos, lo cual me llamó la atención”, indicó Miss Israel.
A pesar de los insultos, Shiraz se mantiene firme. “Es muy, muy difícil ser judía e israelí en estos tiempos; no importa lo que hagamos, recibiremos odio por ello”, afirmó.
“Esto solo me reafirma que lo que estoy haciendo ahora es importante y que no debo distraerme, sino mantenerme motivada”.
El certamen de Miss Universo número 74, con 121 participantes, continúa en Tailandia, y la gran final se celebrará el viernes 21 de noviembre.
“Me apasiona representar a Israel y, después de esta competencia, espero que mi trayectoria profesional se centre en la defensa de Israel y de buenas causas, convirtiéndola en el trabajo de mi vida”, concluyó. "Salgo cada día y doy lo mejor de mí, y a veces siento que, haga lo que haga, no será suficiente para ganarme el corazón de ciertas personas... Pero, por supuesto, eso no me impedirá seguir esforzándome al máximo".
Con información de Fox News Digital