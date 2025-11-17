Miss Israel teme por su vida tras polémica con Miss Palestina: “Es perturbador"

Estados Unidos.

Miss Israel, Melanie Shiraz, afirma haber sido víctima de numerosas amenazas de muerte y varios ataques tras la viralización de un video donde se la ve mirando fijamente a Miss Palestina, Nadeen Ayoub, durante una de las actividades del certamen de Miss Universo.

La joven de 27 años relató cómo comenzaron los insultos pocas horas después de que el video se difundiera en Internet, cuando se empezó a pensar que le había lanzado una mirada despectiva a Nadeen Ayoub en el escenario durante el certamen en Bangkok, Tailandia.

"No sé si el video fue editado o no, pero sin duda fue editado, recortado y montado de tal manera que parecía que yo era la única que miraba así", declaró Miss Israel a Fox News Digital.

"Mis redes sociales se inundaron de comentarios de odio y fragmentos de un video donde parecía que yo estaba justo al lado de ella. Al principio pensé que era un efecto de IA o algo así, luego me di cuenta de que provenía de otra cámara con una perspectiva muy distorsionada", comentó la reina de belleza.

Shiraz afirmó que esperaba recibir mucho odio y un mayor escrutinio solo por ser la representante de Israel, pero que esto no debería provocar comentarios sobre Hitler ni amenazas de muerte.

"Y eso es exactamente lo que he estado recibiendo" —dijo, antes de describir el acoso como gráfico e inquietante.

"Ha llegado al punto de que me dicen: "Quiero violarte y matarte" o "Espero que termines como una de las rehenes que fueron violadas y recibieron un disparo en la cabeza" —dijo—.

"Me han dicho: "Muérete, sucia judía". No quiero ser demasiado explícita, pero es perturbador".