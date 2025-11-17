Miss Argentina 2025, Aldana Masset, revela que padece alopecia

En medio de la expectativa por la final de Miss Universo 2025, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en Tailandia, la representante argentina Aldana Masset sorprendió al revelar un aspecto íntimo de su vida: padece alopecia congénita, una condición que le impide el crecimiento de cabello en una zona lateral de su cabeza.
La joven entrerriana de 25 años compartió un video en sus redes sociales, donde mostró con naturalidad la zona afectada.
“Tengo alopecia, nací con esta condición. En esta zona no me crece pelo, y no me va a crecer nunca”, reveló la reina de belleza argentina. Con casi 200 mil seguidores en Instagram, su mensaje rápidamente se viralizó y generó una ola de apoyo y admiración.
La modelo argentina mostró la parte de su cabeza en la que no le nace cabello.
"Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo había hecho público, pero hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte porque les puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones", agregó Aldana Masset, Miss Argentina 2025.
Confesó que, al participar en Miss Universo, consideró taparlo: "De hecho, pensé ponerle maquillaje, pero esta soy yo, esto es parte de mí".
"Hoy, que estoy en Miss Universo, que es una plataforma tan grande, poder mostrar que todos tenemos inseguridades es lo más normal del mundo". Reflexionó que "no existe la perfección, tenemos nuestros defectos y está bien".
La revelación llega en un momento clave, a pocos días de la gala final en Tailandia, donde Masset representará a la Argentina. Su gesto ha sido interpretado como un acto de valentía y autenticidad, que desafía los estereotipos de belleza y abre un espacio de conversación sobre la diversidad y la aceptación personal.
¿Qué es la alopecia? En su sitio web, la institución médica Mayo Clinic detalla que la alopecia "puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. Puede ser el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento".
"Por lo general, la calvicie alude a la caída del cabello excesiva del cuero cabelludo. La causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla. Otras pueden taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas. Y otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento", añade el portal.