¿Quién interpreta a Moana en la nueva versión de la película?

Sídney, Australia

Disney ha anunciado oficialmente que la actriz australiana Catherine Lagaʻaia, de 18 años, será la encargada de dar vida a la aventurera heroína polinesia en la muy esperada adaptación de acción real de Moana. El anuncio, realizado en junio de 2024, ha generado entusiasmo, especialmente después del reciente lanzamiento de un teaser que la muestra interpretando la icónica canción "Qué tan lejos voy" (How Far I'll Go).

Lagaʻaia, quien marca su debut cinematográfico con este gran papel, se une a Dwayne Johnson, quien retomará su rol como el semidiós Maui y también funge como productor del proyecto.

La elección de Lagaʻaia resuena profundamente con el espíritu de la historia. La joven actriz, originaria de Sídney, Australia, ha destacado la conexión personal que tiene con el personaje a través de su herencia familiar.

"Mi abuelo viene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai en la isla principal de ‘Upolu en Samoa," compartió Lagaʻaia en un comunicado de prensa. "Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las jóvenes que se parecen a mí."

Este enfoque en la representación auténtica fue un punto clave para la producción, incluyendo a Dwayne Johnson, de ascendencia samoana, quien ha enfatizado la importancia de que la película honre la cultura del Pacífico.