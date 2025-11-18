¿Quién interpreta a Moana en la nueva versión de la película?

Disney ha anunciado oficialmente que la actriz australiana Catherine Lagaʻaia, de 18 años, será la encargada de dar vida a la aventurera heroína polinesia en la muy esperada adaptación de acción real de Moana. El anuncio, realizado en junio de 2024, ha generado entusiasmo, especialmente después del reciente lanzamiento de un teaser que la muestra interpretando la icónica canción "Qué tan lejos voy" (How Far I'll Go).
Lagaʻaia, quien marca su debut cinematográfico con este gran papel, se une a Dwayne Johnson, quien retomará su rol como el semidiós Maui y también funge como productor del proyecto.
La elección de Lagaʻaia resuena profundamente con el espíritu de la historia. La joven actriz, originaria de Sídney, Australia, ha destacado la conexión personal que tiene con el personaje a través de su herencia familiar.
"Mi abuelo viene de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai en la isla principal de ‘Upolu en Samoa," compartió Lagaʻaia en un comunicado de prensa. "Me siento honrada de tener la oportunidad de celebrar Samoa y a todos los pueblos de las islas del Pacífico, y de representar a las jóvenes que se parecen a mí."
Este enfoque en la representación auténtica fue un punto clave para la producción, incluyendo a Dwayne Johnson, de ascendencia samoana, quien ha enfatizado la importancia de que la película honre la cultura del Pacífico.
La actriz original de voz de Moana, Auliʻi Cravalho, quien es productora ejecutiva de esta nueva versión, ha apoyado firmemente la decisión de no retomar el papel. Cravalho, quien fue elegida a los 14 años, explicó que es "absolutamente vital que el casting represente con precisión a los personajes y las historias que queremos contar."
La búsqueda se centró en encontrar a una actriz que pudiera encarnar el "espíritu valiente, el ingenio innegable y la fuerza emocional" de Moana, cualidades que Lagaʻaia parece haber demostrado.
Antes de su gran oportunidad, Catherine Lagaʻaia apareció en tres episodios de la serie de Prime Video The Lost Flowers of Alice Hart. Es hija del actor Jay Lagaʻaia, conocido por sus papeles en Star Wars: Episodio II y III.
La película de acción real de Moana está programada para llegar a los cines el 10 de julio de 2026.