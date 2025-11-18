Mueren por suicidio asistido las gemelas Kessler

Roma.

Las gemelas Alice y Ellen Kessler, célebres artistas alemanas y referentes de la televisión italiana a partir de los años 60, han fallecido juntas a los 89 años en su residencia cerca de Múnich, Alemania, tras recurrir a un suicidio asistido.

Las hermanas, conocidas por su destacada trayectoria en la televisión y la música durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, se habían retirado en su país natal tras una exitosa carrera, especialmente en Italia, donde su fallecimiento ha tenido una amplia repercusión mediática.

Ambas vivían juntas en Grünwald, un pequeño pueblo en las afueras de Múnich, donde fueron encontradas sin vida el lunes al mediodía, después de que la policía bávara fuera alertada.

Al llegar al lugar, los agentes confirmaron su fallecimiento y descartaron la intervención de terceros.

La Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS) confirmó a los medios que se trató de un suicidio asistido y que las hermanas tomaron la decisión de forma consciente y premeditada.