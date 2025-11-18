Cuándo, dónde y a qué hora es el Miss Universo 2025 y su preliminar

A pocos días de que Miss Universo 2025 corone a su nueva reina, la emoción aumenta entre los seguidores del certamen.
Este año, el concurso se celebra bajo el lema “The Power of Love” —“El poder del amor”—, un concepto que resalta el liderazgo, la unión y la colaboración entre más de 130 candidatas.
Cuándo y a qué hora es la preliminar y el desfile de trajes típicos
La organización confirmó que el miércoles 19 de noviembre se realizarán dos de los segmentos más esperados: el desfile de trajes típicos y la competencia preliminar.
Ambas actividades suelen marcar la pausa para elegir a los favoritos rumbo a la semifinal, por lo que el interés del público es máximo.
La competencia en traje nacional o típico en hora de Honduras se transmitirá este 19 de noviembre a las 12: 00 am. La preliminar se transmitirá a las 7:00 de la noche en Tailandia, sede del certamen. En España se verá a la 1:00 de la tarde. México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica podrán verlo a las 6:00 de la mañana.
En Estados Unidos, Perú, Colombia, Cuba y Ecuador el horario será a las 7:00 de la mañana. En Venezuela y República Dominicana será a las 8:00, y en Chile, Argentina y Brasil, a las 9:00 de la mañana.
El público podrá disfrutar la preliminar desde el canal oficial de Miss Universo en YouTube. También estará disponible mediante livestream en la APP de Telemundo y en Telemundo Entretenimiento en YouTube.
Además, la transmisión podrá reproducirse posteriormente en el canal FAST Telemundo Al Día, ampliando las opciones para quienes deseen seguir cada detalle.
Fecha y hora de la gala final de Miss Universo 2025, ¿dónde verlo?
En Honduras, la gala final de Miss Universo se verá el jueves 20 de noviembre alrededor de las 7:00 de la noche.
En Tailandia, la final será el viernes 21 de noviembre a las 8:00 de la mañana, aunque debido a la diferencia horaria en América se verá un día antes.
En Estados Unidos, el evento podrá seguirse en Peacock TV y Telemundo. Para Latinoamérica, la señal principal será Telemundo, con cobertura simultánea.
En Miami, la transmisión será a las 8:00 p. m.; en Ciudad de México a las 7:00 p. m.; y en Bogotá a las 8:00 p. m.
En Madrid, España, Miss Universo se verá a las 2:00 a. m. del viernes 21.
Con delegaciones afinando sus presentaciones y una audiencia global expectante, Miss Universo 2025 promete ser una de las ediciones más seguidas y comentadas de los últimos años.