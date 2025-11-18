Cuándo, dónde y a qué hora es el Miss Universo 2025 y su preliminar

Tailandia

Este año, el concurso se celebra bajo el lema “The Power of Love” —“El poder del amor”—, un concepto que resalta el liderazgo, la unión y la colaboración entre más de 130 candidatas.

A pocos días de que Miss Universo 2025 corone a su nueva reina, la emoción aumenta entre los seguidores del certamen.

Cuándo y a qué hora es la preliminar y el desfile de trajes típicos

La organización confirmó que el miércoles 19 de noviembre se realizarán dos de los segmentos más esperados: el desfile de trajes típicos y la competencia preliminar.

Ambas actividades suelen marcar la pausa para elegir a los favoritos rumbo a la semifinal, por lo que el interés del público es máximo.

La competencia en traje nacional o típico en hora de Honduras se transmitirá este 19 de noviembre a las 12: 00 am. La preliminar se transmitirá a las 7:00 de la noche en Tailandia, sede del certamen. En España se verá a la 1:00 de la tarde. México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica podrán verlo a las 6:00 de la mañana.

En Estados Unidos, Perú, Colombia, Cuba y Ecuador el horario será a las 7:00 de la mañana. En Venezuela y República Dominicana será a las 8:00, y en Chile, Argentina y Brasil, a las 9:00 de la mañana.

El público podrá disfrutar la preliminar desde el canal oficial de Miss Universo en YouTube. También estará disponible mediante livestream en la APP de Telemundo y en Telemundo Entretenimiento en YouTube.

Además, la transmisión podrá reproducirse posteriormente en el canal FAST Telemundo Al Día, ampliando las opciones para quienes deseen seguir cada detalle.